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Белый дом убеждает союзников, что США продолжат поддерживать Украину – СМИ 

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 3 октября 2023, 14:16
Белый дом убеждает союзников, что США продолжат поддерживать Украину – СМИ 
Джозеф Байден, фото Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена пытается заверить своих союзников, что военная помощь Украине будет продолжаться, несмотря на растущее количество республиканцев в Конгрессе, которые выступают против этого.

Источник: американское издание "Axios" со ссылкой на источники, передает "Европейская правда"

Детали: Четыре источника – официальный представитель США, двое европейских дипломатов, занимающих высокие должности, и источник, ознакомленный с деятельностью Байдена, – сообщили "Axios", что действия администрации направлены на ослабление беспокойства о том, что оппозиция Республиканской партии сможет помочь Владимиру Путину в его стремлении захватить Украину.

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В воскресенье и понедельник представители администрации Байдена на разных уровнях общались со своими коллегами в Европе и в государствах-членах НАТО, повторяя комментарии Байдена, сделанные в выходные, что помощь США будет продолжаться.

Информирование союзников запланировано и на вторник: Байден и государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонят нескольким своим коллегам в Европе.

Команда Байдена сообщает союзникам, что работает над соглашением с Конгрессом, которое позволит продолжать военную помощь Украине, отметил европейский дипломат.

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Предыстория: 

  • В воскресенье 1 октября министр обороны США Ллойд Остин беседовал с украинским коллегой Рустемом Умеровым и подтвердил ему поддержку со стороны США, сообщили в Пентагоне.
  • В минувшие выходные США в последний момент утвердили временный бюджет, предотвращающий остановку работы правительства, однако без средств на помощь Украине – чтобы увеличить шансы на его принятие. 
  • После этого президент США Джо Байден призвал республиканцев в Конгрессе не допустить проблем с помощью Украине.
  • Государственный департамент США раскритиковал Конгресс за то, что он не одобрил крайне необходимую помощь для Украины.

Темы: СШАБайденпомощь Украине
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