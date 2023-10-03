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Из-за обстрела Херсона погиб пожилой мужчина – МВА

Евгений КизиловВторник, 3 октября 2023, 15:30
Из-за обстрела Херсона погиб пожилой мужчина – МВА
Getty Images

Российские военные во вторник обстреляли Херсон, убив 69-летнего местного жителя.

Источник: глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram

Прямая речь: "Сегодня армия рф снова убила херсонца. Мужчине было 69 лет. На момент обстрела находился в гараже".

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Детали: По словам председателя Херсонской ОГА Александра Прокудина, мужчина, который погиб в гараже, жил в городе Антоновка, что под Херсоном.

Что предшествовало: 2 октября утром россияне обстреляли транспортное предприятие в Херсоне. Среди прочего они попали в автомобиль полиции, из-за чего погиб полицейский.

Темы: Херсонобстрелжертвывойна
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