Литва согласилась пропустить украинское зерно

Литва открыла коридор для транзита зерна из Украины в порты стран Балтии.

Источник: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в Twitter (X), пишет "Европейская правда"

Детали: По его словам, коридор для транзита зерна в балтийские порты был принят и согласован, что уменьшило давление на украинской границе и увеличило его поставки в Африку и другие страны.

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"Россия уничтожает продовольствие, Литва его доставляет", – отметил Ландсбергис.

Напомним: