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Литва согласилась пропустить украинское зерно

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 3 октября 2023, 16:55
Литва согласилась пропустить украинское зерно
фото: Anton Petrus

Литва открыла коридор для транзита зерна из Украины в порты стран Балтии.

Источник: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в Twitter (X), пишет "Европейская правда"

Детали: По его словам, коридор для транзита зерна в балтийские порты был принят и согласован, что уменьшило давление на украинской границе и увеличило его поставки в Африку и другие страны.

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"Россия уничтожает продовольствие, Литва его доставляет", – отметил Ландсбергис.

Напомним:

  • Ранее стало известно, что в течение следующих двух дней ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль с украинско-польской границы будет перенесен в порт Клайпеды в Литве для всех аграрных грузов, следующих в этот порт.
  • СМИ сообщали, что Литва возьмет на себя фитосанитарные инспекции грузов зерна, следующих через Польшу из Украины транзитом.
  • Ожидается, что благодаря такому изменению процедуры через Польшу можно будет вывозить на экспорт больше украинского зерна.
  • Ранее сообщалось, что Польша еще оценивает предложения Украины относительно лицензирования сельскохозяйственных товаров.

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Темы: ЛитвазерноУкраина
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