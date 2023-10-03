Литва согласилась пропустить украинское зерно
Вторник, 3 октября 2023, 16:55
Литва открыла коридор для транзита зерна из Украины в порты стран Балтии.
Источник: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в Twitter (X), пишет "Европейская правда"
Детали: По его словам, коридор для транзита зерна в балтийские порты был принят и согласован, что уменьшило давление на украинской границе и увеличило его поставки в Африку и другие страны.
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"Россия уничтожает продовольствие, Литва его доставляет", – отметил Ландсбергис.
Напомним:
- Ранее стало известно, что в течение следующих двух дней ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль с украинско-польской границы будет перенесен в порт Клайпеды в Литве для всех аграрных грузов, следующих в этот порт.
- СМИ сообщали, что Литва возьмет на себя фитосанитарные инспекции грузов зерна, следующих через Польшу из Украины транзитом.
- Ожидается, что благодаря такому изменению процедуры через Польшу можно будет вывозить на экспорт больше украинского зерна.
- Ранее сообщалось, что Польша еще оценивает предложения Украины относительно лицензирования сельскохозяйственных товаров.
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