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Россияне ударили авиабомбой по Ильиновке и обстреляли из танка Авдеевку: есть раненые

Валентина РоманенкоВторник, 3 октября 2023, 17:56
Россияне ударили авиабомбой по Ильиновке и обстреляли из танка Авдеевку: есть раненые
разрушения в Авдеевке. фото прокуратуры

В результате обстрела и применения управляемой авиабомбы российскими оккупантами ранения получили 4 мирных людей в Авдеевке и Ильиновке Донецкой области.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: По данным следствия, утром 3 октября российская армия осуществила танковый обстрел Авдеевки. Снаряд попал в частный дом, в результате чего получил ранения местный житель 63 лет, который на момент атаки находился во дворе. Мужчина получил минно-взрывную травму, осколочное ранение и перелом ноги.

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Оккупанты также нанесли удар по Ильиновке Краматорского района, вероятно, с использованием КАБ-500. Пострадали две женщины 29 и 47 лет и 43-летний мужчина. У них диагностировали минно-взрывные травмы и ушибы. Во время обстрела пострадавшие находились на улице.

Кроме того, повреждены огнем и взрывной волной частные домовладения, многоэтажные жилые дома, хозяйственное здание, торговый объект, легковые автомобили, грузовой автомобиль и автобусы.

Темы: Донецкая областьвойнапрокуратура
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