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Зеленский провел совещания с чиновниками Харьковской области

Татьяна ОлейникВторник, 3 октября 2023, 19:29
Зеленский провел совещания с чиновниками Харьковской области
Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский 3 октября сообщил, что провел выездные совещания со всеми, кто отвечает за оборону и социально-экономическую ситуацию в Харькове и Харьковской области.

Источник: Зеленский в обращении 3 октября

Прямая речь: "Многие вопросы, которые важны для региона. Особенно перед зимой. Особенно учитывая постоянный российский террор против Харькова и области, и попытки оккупанта усилить штурмы наших позиций".

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Детали: Зеленский сообщил, что заслушал доклад генерала Сырского, также руководителя Службы безопасности Украины, Национальной полиции по защите Харьковского региона. Обсудили также с главой Харьковской ОВА и мэром Харькова; министром энергетики, главой Укрэнерго, главой Нафтогаза защита от российских обстрелов и энергообеспечения региона.

Прямая речь: "На совещаниях были и поручения по подготовке к отопительному сезону, и по восстановлению, и по физической защите энергообъектов от российских ударов. Все нужно выполнить, по некоторым вещам значительно ускориться".

Темы: ЗеленскийХарьковХарьковская областьэнергетика
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