Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты заявили о "Нептуне" возле Крыма и дрон над Севастополем

Татьяна ОлейникВторник, 3 октября 2023, 21:30
Оккупанты заявили о Нептуне возле Крыма и дрон над Севастополем
Иллюстративная фотография. Крылатая ракета "Нептун". Фото DEFENSE EXPRESS

В Минобороны России заявили, что вечером 3 октября уничтожили у побережья Крымского полуострова украинскую противокорабельную ракету "Нептун", в то же время так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев пишет о сбитии беспилотника.

Источник: Минобороны РФ, Развожаев в Telegram, паблик Крымский ветер

Детали: Ведомство сообщило, что средства ПВО сбили ракету в 20:30. В 20.30 на полуострове объявляли воздушную тревогу, она длилась почти 50 минут.

Реклама:

В то же время, так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщает о сбитии беспилотника. Его обломки упали на крышу одного из жилых домов, в нескольких квартирах выбило стекла. Спасатели забирают взрывоопасные предметы.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: КрымПВОвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Белый дом хочет объединить в один пакет помощь Украине и Израилю – СМИ

Воздушные силы сбили 27 "Шахедов" из 36

Это военное преступление – Human Rights Watch раскритиковала осаду сектора Газа

ФотоВ секторе Газа мощные взрывы – CNN

ХАМАС заявил, что готов к переговорам с Израилем – Reuters

США назвали Иран соучастником нападения на Израиль

Все новости...
Сырский показал, как украинские снайперы-"призраки" уничтожают россиян с 1500 м
Кулеба уверен, что поддержка Украины со стороны США не прекратится, несмотря на выборы
На Таврическом направлении есть продвижение Сил обороны – Тарнавский
Под Лиманом погиб доброволец из Латвии – СМИ
Последние новости
09:47
Россия будет избегать объявления мобилизации до выборов президента − разведка Британии
09:37
Парламент Грузии не будет осуждать намерения РФ создать базу для флота в Абхазии
09:34
В Украине продолжает расти спрос на электроавто
09:09
Белый дом: США не собираются вводить войска в Израиль
09:06
Столичное метро получило очередную партию вагонов от Варшавы
09:01
Белый дом хочет объединить в один пакет помощь Украине и Израилю – СМИ
08:34
Российский "Шахед" попал по инфраструктуре в Одесской области − ОВА
08:20
Россия потеряла еще 450 солдат, 6 танков и средство ПВО – украинский Генштаб
08:04
видео ЦАХАЛ завил, что ночью нанес удары по более 200 целям в Газе
07:45
Воздушные силы сбили 27 "Шахедов" из 36
Все новости...
Реклама: