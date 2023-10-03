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Оккупанты заявили о "Нептуне" возле Крыма и дрон над Севастополем

Татьяна ОлейникВторник, 3 октября 2023, 21:30
Оккупанты заявили о Нептуне возле Крыма и дрон над Севастополем
Иллюстративная фотография. Крылатая ракета "Нептун". Фото DEFENSE EXPRESS

В Минобороны России заявили, что вечером 3 октября уничтожили у побережья Крымского полуострова украинскую противокорабельную ракету "Нептун", в то же время так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев пишет о сбитии беспилотника.

Источник: Минобороны РФ, Развожаев в Telegram, паблик Крымский ветер

Детали: Ведомство сообщило, что средства ПВО сбили ракету в 20:30. В 20.30 на полуострове объявляли воздушную тревогу, она длилась почти 50 минут.

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В то же время, так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщает о сбитии беспилотника. Его обломки упали на крышу одного из жилых домов, в нескольких квартирах выбило стекла. Спасатели забирают взрывоопасные предметы.

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Темы: КрымПВОвойна
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