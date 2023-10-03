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На Таврическом направлении есть продвижение Сил обороны – Тарнавский

Татьяна ОлейникВторник, 3 октября 2023, 23:21
На Таврическом направлении есть продвижение Сил обороны – Тарнавский
генерал Александр Тарнавский Фото: militarymediacenter

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский во вторник вечером сообщил, что на Таврическом направлении есть продвижение Сил обороны.

Источник: командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram

Детали: По словам Тарнавского, артиллерийские подразделения наших войск в течение суток выполнили 1198 огневых задач на указанном направлении. Кроме того, командующий привел статистику потерь врага по направлению.

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Прямая речь: "За последние сутки потери врага составили 261 человек, в частности, в плен сдались 10 оккупантов.

Уничтожены 20 единиц военной техники противника. В частности, 1 танк, 2 ББМ, 7 артиллерийских систем, 5 единиц автомобильной и 5 – специальной техники оккупантов. Также уничтожены 8 складов боеприпасов врага".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • По данным Генштаба, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 17 ударов по целям оккупантов.

Темы: войнаВооруженные силы
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