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Республиканцы внесли проект помощи Израилю отдельно от Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 31 октября 2023, 09:48

Республиканцы в Палате представителей США предложили отдельный законопроект о поддержке Израиля, несмотря на запрос президента Джо Байдена на 106 млрд долларов, который объединял помощь Израилю и Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters

Детали: В проекте республиканцы представили план оказания помощи Израилю в размере 14,3 млрд долларов путем сокращения финансирования Службы внутренних доходов, устроив противостояние с демократами, которые контролируют Сенат.

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Демократы обвинили республиканцев в том, что они помешали Конгрессу помочь Израилю, представив партийный законопроект.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила с заявлением, в котором обвинила республиканцев в "политизации национальной безопасности" и назвала их законопроект неприемлемым.

Чтобы проект стал законом, его должны одобрить Палата представителей и Сенат и подписать президент Байден.

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Этому предшествовало: На прошлой неделе новоизбранный спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон заявил, что хочет, чтобы помощь Израилю и Украине рассматривалась в палате отдельно. По его словам, помощь, которую оказывают Киеву, следует рассматривать более тщательно.

Джонсон сказал, что укрепление поддержки Израиля должно быть главным на повестке дня национальной безопасности США после нападения боевиков ХАМАС 7 октября.

После избрания Майк Джонсон заявил, что поддерживает предоставление помощи Украине, но "с условиями".

Темы: СШАпомощь УкраинеИзраиль
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