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В Палате представителей США назначен новый временный спикер

Ольга ГлущенкоСреда, 4 октября 2023, 00:55
В Палате представителей США назначен новый временный спикер
Патрик МакГенри, фото: Getty Images

Палата представителей США назначила временным спикером Патрика Макгенри после отставки Кевина Маккарти.

Источник: ВВС

Прямая речь республиканца Стива Вомака: "Должность спикера Палаты представителей Соединенных Штатов Америки объявляется вакантной".

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Детали: Этот момент является беспрецедентным в современной истории США. Теперь Палата представителей находится в неивестности, но есть определенная процедура, которая определяет, что будет дальше.

Патрик Макгенри из Северной Каролины, который поддерживал Маккарти, сейчас, по сути, является временным спикером. Он объявил перерыв в работе Палаты представителей.

Непонятно, будет ли временный спикер иметь полную власть или только административные полномочия и возможность контролировать проведение новых выборов.

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Регламент не определяет, как долго он может исполнять обязанности временного спикера или когда состоятся новые выборы.

Вероятно, что до избрания нового спикера в парламенте будет царить хаос.

Темы: США
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