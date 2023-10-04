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Под Лиманом погиб доброволец из Латвии – СМИ

Ольга ГлущенкоСреда, 4 октября 2023, 03:36
Под Лиманом погиб доброволец из Латвии – СМИ
Лиман Донецкой области, карта deepstate

СМИ сообщают, что под Лиманом в Донецкой области погиб доброволец из Латвии.

Источник: LSM

Детали: В публикации говорится о том, что гибель добровольца из Латвии подтвердили его несколько соратников.

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Его имя и позывной пока не раскрываются, официального подтверждения пока нет ни от украинской, ни латвийской власти.

По данным Латвийского телевидения, латвийский боец погиб в результате атаки дрона недалеко от Лимана на востоке Украины.

Сведения о гибели латвийского добровольца подтвердил и бывший командир Национальных вооруженных сил Юрис Далбиньш.

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"Его соратники позаботятся о том, чтобы его тело доставили в Латвию, и его похоронили согласно военному регламенту", – сказал Далбиньш.

Латвийские СМИ также предполагают, что возможно, доброволец погиб во время того самого удара, который в субботу унес жизнь эстонца Танеля Криггуля по кличке "Стингер".

Темы: войнаЛатвия
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