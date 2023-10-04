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Нового спикера Палаты представителей США будут выбирать на следующей неделе – СМИ

Ольга ГлущенкоСреда, 4 октября 2023, 05:20
Нового спикера Палаты представителей США будут выбирать на следующей неделе – СМИ
Капитолий, фото Getty Images

Голосование за нового спикера Палаты представителей США состоится на следующей неделе.

Источник: Укринформ

Дословно: "Голосование за нового спикера состоится уже на следующей неделе, сообщили депутаты-республиканцы.

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С сегодняшнего дня конгрессмены будут находиться на каникулах и вернется во вторник вечером на конференцию перед возможным голосованием в среду".

Детали: Временно Палату представителей после отстранения от должности спикера Кевина Маккарти будет возглавлять республиканец Патрик Макгенри.

Лицо в должности временного спикера было определено ранее на случай освобождения кресла спикера Палаты представителей.

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Сейчас Макгенри может только объявлять перерыв в работе Палаты, закрывать заседания и ставить на голосование кандидатуры на должность спикера.

Маккарти после голосования за его отстранение провел пресс-конференцию, на которой заявил, что не думал об отставке. По словам экс-спикера, его однопартиец Мэтт Гейц, который инициировал этот процесс, руководствовался личными мотивами.

"Послушайте, вы все знаете Мэтта Гейца. Вы знаете, что это было личное, – сказал Маккарти, – Это не имело ничего общего с расходами... Это все было для того, чтобы привлечь ваше внимание".

Маккарти также во время пресс-конференции подчеркнул, что является сторонником поддержки Украины и сравнил Путина с Гитлером.

"Я поддерживаю вооружение Украины... Это не означает посылать им наличные, но вооружать Украину... Меня очень беспокоит долгосрочная перспектива.

То, что происходит, очень напоминает 1930-е годы. Многие шаги, которые делает Путин, очень похожи на шаги Гитлера. Но сейчас происходит кое-что даже хуже того, что произошло в 1930-х годах", – сказал он.

Темы: США
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