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В Кривом Роге слышали взрыв во время воздушной тревоги

Елена РощинаСреда, 4 октября 2023, 09:06
В Кривом Роге слышали взрыв во время воздушной тревоги
Александр Вилкул, скриншот с видео "Украинской правды"

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул утром 4 октября сообщил о взрывах в Кривом Роге, однако потом уточнил, что взрыв был "не в городе и не в районе".

Источник: Александр Вилкул, Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Прямая речь Вилкула: "Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Будьте осторожны, еще скоростные ракеты в нашем направлении".

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Обновление: Позже Вилкул добавил: "Без конкретики, но все нормально. Взрыв не в городе и не в районе".

Детали: В 08:42, Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной опасности в Кировоградской, Черкасской, Николаевской и Днепропетровской областях, а также призвали жителей Кривого Рога перейти в укрытие.

В то же время для Одесской области объявили отбой тревоги.

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В 09:11 отбой воздушной тревоги объявили и для Кировоградской, Черкасской, Николаевской и Днепропетровской областей.

Темы: Кривой РогДнепропетровская областьвойна
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