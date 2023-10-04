Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Кривом Роге слышали взрыв во время воздушной тревоги

Елена РощинаСреда, 4 октября 2023, 09:06
В Кривом Роге слышали взрыв во время воздушной тревоги
Александр Вилкул, скриншот с видео "Украинской правды"

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул утром 4 октября сообщил о взрывах в Кривом Роге, однако потом уточнил, что взрыв был "не в городе и не в районе".

Источник: Александр Вилкул, Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Прямая речь Вилкула: "Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Будьте осторожны, еще скоростные ракеты в нашем направлении".

Реклама:

Обновление: Позже Вилкул добавил: "Без конкретики, но все нормально. Взрыв не в городе и не в районе".

Детали: В 08:42, Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной опасности в Кировоградской, Черкасской, Николаевской и Днепропетровской областях, а также призвали жителей Кривого Рога перейти в укрытие.

В то же время для Одесской области объявили отбой тревоги.

ВИДЕО ДНЯ

В 09:11 отбой воздушной тревоги объявили и для Кировоградской, Черкасской, Николаевской и Днепропетровской областей.

Темы: Кривой РогДнепропетровская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
Кривой Рог
Россияне ударили по предприятию в Кривом Роге − ОВА
В Кривом Роге из-за попадания горела многоэтажка
В Кривом Роге прогремел взрыв
Последние новости
14:45
В 2023 году украинцы донатили в 3 раза больше, чем в прошлом году - monobank
14:33
Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
Все новости...
Реклама: