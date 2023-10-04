После вступления в ЕС Украина может получать 186 млрд евро в первые семь лет – СМИ

После вступления в Европейский Союз первые 7 лет Украина сможет претендовать на примерно 186 млрд евро из бюджета Евросоюза.

Источник: Financial Times со ссылкой на собеседников, знакомых с внутренними дискуссиями в ЕС.

Детали: Цифры якобы прозвучали на переговорах стран-членов о возможном присоединении к ЕС еще девяти стран.

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Чиновники ЕС рассчитали, как может выглядеть распределение общего бюджета в рамках действующих правил, которые применяли к бюджету на 2021-2027 годы. В такой смоделированный расширенный ЕС включили Украину, Молдову, Грузию и страны Западных Балкан.

По расчетам, в случае такого расширения на них нужно закладывать 256,8 млрд евро.

Это будет означать существенное сокращение расходов на страны, которые уже являются членами Евросоюза. В частности, субсидии на сельское хозяйство, вероятно, придется сократить примерно на 20%.

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Эксперты пришли к выводу, что даже после существенного изменения существующих бюджетных механизмов перед следующим расширением финансовый баланс в Евросоюзе после присоединения еще девяти стран существенно изменится.

С девятью новыми членами текущий бюджет потребует увеличения на 21% – до 1,47 трлн. Это равно примерно 1,4% валового национального дохода 36 стран. Новый баланс будет означать существенный рост взносов богатых стран Западной Европы.

Если применить действующие бюджетные правила к ЕС из 36 стран, Украина могла бы за семилетний срок претендовать приблизительно на 96,5 млрд евро средств на сельское хозяйство, что означает уже упомянутое сокращение объемов субсидий для других стран.

В случае вступления в ЕС Украина станет крупнейшим получателем сельскохозяйственных субсидий в ЕС, обойдя по масштабам Францию, и именно в этой сфере влияние ее вступления будет наиболее ощутимым.

Также Украина могла бы претендовать на 61 млрд из так называемых "фондов сплоченности", назначением которых являются инвестиции в инфраструктуру менее развитых стран-членов и их "подтягивание" к уровню остальных.

В расширенном ЕС с действующими правилами Чехия, Эстония, Литва, Словения, Мальта и Кипр вероятно уже не смогут претендовать на средства из этих фондов.

В пресс-службе Совета ЕС сказали изданию, что не могут комментировать утечки информации.

FT акцентирует, что это лишь модель на основе существующих механизмов ЕС, которые почти точно претерпят серьезные изменения перед расширением Евросоюза.

Одновременно в аналитическом исследовании отметили преимущества для ЕС от расширения в геополитическом и экономическом измерении.

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