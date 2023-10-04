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Бойцы ССО выиграли "дуэль" у минометных расчетов войск РФ

Валентина РоманенкоСреда, 4 октября 2023, 12:19
Бойцы ССО выиграли дуэль у минометных расчетов войск РФ
скриншот

В Донецкой области бойцы Сил специальных операций уничтожили два вражеских миномета 120 калибра, и склад боеприпасов.

Источник: пресс-служба ССО

Дословно: "Воины 3-го полка ССО одержали единоличную победу в "дуэли" с минометными расчетами войск РФ.

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Неподалеку одного из населенных пунктов Донецкой области операторы ССО обнаружили два миномета 120 калибра противника, и склад боеприпасов. С помощью БПЛА разведчики скорректировали огонь миномета и собственными силами уничтожили все три цели".

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Темы: ССОДонецкая областьвойна
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