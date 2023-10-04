Поддержи работу УП на платформе Patreon

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"Украинская правда"Среда, 4 октября 2023, 13:35
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Год назад редакция "Украинской правды" запустила свою страницу на краудфандинговой платформе Patreon.

Мы все еще работаем по принципу, когда вся актуальная и важная информация для вас остается открытой, потому что понимаем, насколько это важно. Однако качественная и профессиональная журналистика ежедневно нуждается в поддержке ответственных читателей. И одним из способов это сделать является подписка на Patreon.

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Поэтому, если вы доверяете УП и хотите поддержать нашу работу, можете сделать это прямо сейчас. Мы же в свою очередь обещаем оставаться хранителями правды.

Об эффективности нашей работы можно понять по количеству аудитории, которая приходит за новостями именно на наш сайт. В первые дни войны "Украинская правда" стала вторым по посещаемости сайтом после Google.  

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