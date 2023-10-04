Венгрии нужны гарантии, что OTP Bank снова не окажется в украинском списке спонсоров войны

Венгрия хочет получить гарантии, что Украина не вернет OTP Bank в список международных спонсоров войны.

Источник: заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, сообщает Telex и "Европейская правда"

Детали: Глава МИД заявил, что он пригласил представителей украинского Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в Будапешт, чтобы обсудить соглашение, которое бы гарантировало, что OTP Bank не включат в этот список в будущем.

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"Если будет достигнута успокаивающая договоренность, то мы, конечно, должны будем рассмотреть, какие шаги это оправдывает с нашей стороны", – отметил Сийярто.

В то же время он приветствовал исключение банка из списка, но сказал, что это якобы стало фактическим признанием со стороны Украины того, что учреждение внесли в список по "необоснованным, лживым и смешным" причинам.

По его словам, НАПК имеет санкционный список, в котором все еще фигурируют российское подразделение OTP Bank и четыре руководителя банка.

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"Мы ожидаем, что эти четыре менеджера OTP Bank и российское подразделение будут изъяты из списка НАПК", – подчеркнул Сийярто.

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