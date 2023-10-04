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Венгрии нужны гарантии, что OTP Bank снова не окажется в украинском списке спонсоров войны

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 4 октября 2023, 16:56
Венгрии нужны гарантии, что OTP Bank снова не окажется в украинском списке спонсоров войны
Петер Сийярто, фото: Getty Images

Венгрия хочет получить гарантии, что Украина не вернет OTP Bank в список международных спонсоров войны.

Источник: заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, сообщает Telex и "Европейская правда"

Детали: Глава МИД заявил, что он пригласил представителей украинского Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в Будапешт, чтобы обсудить соглашение, которое бы гарантировало, что OTP Bank не включат в этот список в будущем.

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"Если будет достигнута успокаивающая договоренность, то мы, конечно, должны будем рассмотреть, какие шаги это оправдывает с нашей стороны", – отметил Сийярто.

В то же время он приветствовал исключение банка из списка, но сказал, что это якобы стало фактическим признанием со стороны Украины того, что учреждение внесли в список по "необоснованным, лживым и смешным" причинам.

По его словам, НАПК имеет санкционный список, в котором все еще фигурируют российское подразделение OTP Bank и четыре руководителя банка.

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"Мы ожидаем, что эти четыре менеджера OTP Bank и российское подразделение будут изъяты из списка НАПК", – подчеркнул Сийярто.

Напомним:

  • На днях Украина исключила венгерский OTP Bank из списка "спонсоров войны", удовлетворив одно из ключевых требований Будапешта, что пока финучреждение не будет изъято из списка, Венгрия не будет участвовать в дальнейшем финансировании ЕС для передачи вооружений Украине.
  • Статус международного спонсора войны приостановили для OTP Bank, а также пяти греческих перевозчиков, которых Киев обвинял в нелегальной транспортировке российской нефти в обход ценового потолка.
  • В мае Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины объявило, что внесло OTP Bank – крупнейший венгерский банк – в список спонсоров войны из-за позиции руководства банка продолжать деятельность в РФ и фактического признания так называемых "ДНР"/"ЛНР".
  • После этого в Будапеште заявили, что из-за внесения OTP Bank в перечень спонсоров войны Будапешту "будет очень трудно" договориться с ЕС о новых санкциях против России, а также что будут блокировать выделение новых траншей из Европейского фонда мира.

Темы: ВенгрияУкраинабанкивойна
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