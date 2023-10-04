Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Страны ЕС договорились провести миграционную реформу

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 4 октября 2023, 17:49

Страны Евросоюза достигли договоренности по реформированию миграционной политики на фоне чрезвычайно высокого уровня прибытия нелегальных мигрантов в ЕС.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Согласно договору, такие страны, как Италия, которые принимают много мигрантов из Средиземноморья, могут ускорить процедуры предоставления убежища, а также обращаться за оперативной помощью к коллегам из ЕС, включая финансовую помощь и переселение.

Реклама:

Теперь 27 стран-членов ЕС продолжат переговоры с Европарламентом. Они надеются, что к выборам в законодательный орган ЕС 2024 года миграционная система будет функционировать.

Как сообщили Reuters дипломатические источники, Италия согласилась на соглашение после изъятия некоторых упоминаний о деятельности благотворительных организаций, которых финансирует Германия для помощи нелегальным мигрантам.

Согласно источникам агентства, Польша и Венгрия, которые выступают категорически против приема любых людей, прибывающих с Ближнего Востока и Африки, проголосовали против соглашения, в то время как Австрия, Чехия и Словакия воздержались. Решение было принято большинством голосов.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее министры внутренних дел стран ЕС не смогли достичь договоренности по реформе миграционной политики объединения из-за позиции Италии, которая выразила предостережение относительно предложенного варианта.

Спор относительно миграционного пакта ЕС начался еще в июне, когда его предварительно одобрили министры внутренних дел государств-членов.

На прошлой неделе Европарламент из-за отсутствия движения в этом вопросе объявил, что заблокирует другие части переговоров по запланированной реформе. Задержки в ее введении особенно критичны, учитывая приближение выборов в Европарламент в июне 2024 года.

Темы: Европамиграция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
Европа
Президент Чехии: Европа должна уменьшить свою оборонную зависимость от США
FT: Еврокомиссия планирует разморозить миллиарды евро для Венгрии в поисках поддержки Украины
Еще одна страна ЕС закроет границу для авто с российскими номерами
Последние новости
14:45
В 2023 году украинцы донатили в 3 раза больше, чем в прошлом году - monobank
14:33
Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
Все новости...
Реклама: