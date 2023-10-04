Страны ЕС договорились провести миграционную реформу

Страны Евросоюза достигли договоренности по реформированию миграционной политики на фоне чрезвычайно высокого уровня прибытия нелегальных мигрантов в ЕС.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Согласно договору, такие страны, как Италия, которые принимают много мигрантов из Средиземноморья, могут ускорить процедуры предоставления убежища, а также обращаться за оперативной помощью к коллегам из ЕС, включая финансовую помощь и переселение.

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Теперь 27 стран-членов ЕС продолжат переговоры с Европарламентом. Они надеются, что к выборам в законодательный орган ЕС 2024 года миграционная система будет функционировать.

Как сообщили Reuters дипломатические источники, Италия согласилась на соглашение после изъятия некоторых упоминаний о деятельности благотворительных организаций, которых финансирует Германия для помощи нелегальным мигрантам.

Согласно источникам агентства, Польша и Венгрия, которые выступают категорически против приема любых людей, прибывающих с Ближнего Востока и Африки, проголосовали против соглашения, в то время как Австрия, Чехия и Словакия воздержались. Решение было принято большинством голосов.

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Ранее министры внутренних дел стран ЕС не смогли достичь договоренности по реформе миграционной политики объединения из-за позиции Италии, которая выразила предостережение относительно предложенного варианта.

Спор относительно миграционного пакта ЕС начался еще в июне, когда его предварительно одобрили министры внутренних дел государств-членов.

На прошлой неделе Европарламент из-за отсутствия движения в этом вопросе объявил, что заблокирует другие части переговоров по запланированной реформе. Задержки в ее введении особенно критичны, учитывая приближение выборов в Европарламент в июне 2024 года.