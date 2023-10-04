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На фоне возвращения Азербайджаном территорий Зеленский поговорил с Алиевым

Евгений КизиловСреда, 4 октября 2023, 18:20
На фоне возвращения Азербайджаном территорий Зеленский поговорил с Алиевым
Зеленский и Алиев, архивное фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Среди прочего обсудили территориальную целостность государств.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Провел телефонный разговор с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и поблагодарил его за значительную гуманитарную помощь, которую Азербайджан оказывает Украине, в частности в энергетическом секторе с приближением зимы".

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Детали: По словам Зеленского, во время разговора президенты подтвердили приверженность принципам суверенитета и территориальной целостности государств, а также обсудили региональную безопасность, актуальные вызовы и форматы взаимодействия.

Что предшествовало:

  • 19 сентября Азербайджан начал наступление на непризнанный Нагорный Карабах для возвращения контроля над этой территорией, направив в регион танки и войска под прикрытием тяжелой артиллерии. Лидеры карабахских армян были вынуждены сдаться после 24 часов ожесточенных боев.
  • Позднее азербайджанские силовики задержали бывших "президентов" непризнанной армянской республики в Нагорном Карабахе Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Араика Арутюняна, а также экс-"председателя парламента" Давида Ишханяна.

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Темы: ЗеленскийАзербайджанНагорный Карабахдеоккупация
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