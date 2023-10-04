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ООН опубликовала отчет о теракте в Оленовке: версия украинского HIMARS провалилась

Татьяна ОлейникСреда, 4 октября 2023, 20:08
ООН опубликовала отчет о теракте в Оленовке: версия украинского HIMARS провалилась
ПОСЛЕДСТВИЯ ВЗРЫВА В КОЛОНИИ ОЛЕНОВКИ 29 ИЮЛЯ, СКРЫНШОТ ВИДЕО РОССИЙСКИХ ПРОПАГАНДистов

Свежий отчет ООН по российскому теракту в колонии возле Еленовки свидетельствует, что даже одна ракета HIMARS повлекла бы более серьезные разрушения, а также что прилетевший в здание боеприпас, двигался с востока на запад.

Источник: Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, отчет ООН

Детали: Управление Верховного комиссара ООН по правам человека собрало информацию о взрывах в ночь с 28 на 29 июля 2022 года в Волновахской исправительной колонии №120 возле Еленовки.

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Несмотря на то, что уже в 11 часов российские пропагандисты в казарме снимали видео с якобы фрагментами боеприпасов HIMARS, УВКПЧ в отчете отмечает степень повреждений не соответствующих масштабам такого удара.

Дословно из отчета УВКПЧ: "Степень повреждений стен, потолка, крыши и окон казармы, состояние двухъярусных кроватей внутри, размеры остаточного кратера и радиус поражения не характерны для поражения боеприпасами HIMARS".

"Даже одна ракета HIMARS, вероятно, повлекла бы за собой повреждение и разрушение казарм и прилегающей территории значительно большего и серьезного масштаба. Кроме того, свидетели рассказали УВКПЧ, что слышали многочисленные взрывы".

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Детали: Среди новых деталей также приводят то, что видеозаписи и фотоснимки разрушенных казарм показали точку удара внутри западной стены и две возможные точки проникновения через крышу.

Хотя точный тип оружия и место его происхождения определить не удалось, картина структурных повреждений выглядит согласованной с приведенным боеприпасом, который двигался по траектории с востока на запад.

УВКПЧ также добавляет, что держащее в плену государство несет ответственность за безопасность военнопленных и в случае их смерти или ранения обязано провести немедленное официальное расследование, устанавливающее индивидуальную уголовную ответственность за смерть или ранение военнопленных.

Однако офис УВКПЧ не получил информации, что Российская Федерация выполнила эти обязательства по расследованию и судебному преследованию.

Предыстория:

  • 29 июля 2022 года российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших. 
  • В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ЧВК "Вагнера" по личному указанию Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
  • В октябре Международный комитет Красного Креста заявил, что не может "пробиться силой" к украинским военнопленным, которых незаконно удерживает РФ, однако "разделяет разочарование" Украины.
  • 29 января 2023 года в Офисе президента Украины пожаловались, что за 6 месяцев Международный комитет Красного креста так и не направил делегацию в Еленовку.

Темы: терактРосcияООНвойна
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