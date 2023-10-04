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Байден: Ситуация в Конгрессе меня беспокоит, но помощь Украине будет продолжаться

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 4 октября 2023, 21:43
Байден: Ситуация в Конгрессе меня беспокоит, но помощь Украине будет продолжаться
ДЖО БАЙДЕН, ФОТО GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден в среду прокомментировал отставку спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, отметив, что беспокоится из-за дальнейшего одобрения помощи Украине.

Источник: Байден сказал во время общения с журналистами, передает "Европейская правда" со ссылкой на CNN

Детали: По словам президента США, его "действительно беспокоит" раздор между Республиканской партии в Конгрессе, часть которой добилась устранения Маккарти, обвинив в "тайном сговоре" с Белым домом по помощи Украине.

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"Но я знаю, что большинство членов Палаты представителей и Сената в обеих партиях заявили, что поддерживают финансирование Украины", – добавил он.

Байден сказал, что дальнейшая поддержка Украины – в интересах американцев, о чем он вскоре произнесет речь.

"Мы можем поддержать Украину следующим траншем, который нам нужен, и есть другой способ, с помощью которого мы сможем профинансировать финансирование", – сказал американский президент, не уточнив, что имеет в виду.

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Напомним, на прошлой неделе Палата представителей США решила не включать дальнейшее финансирование в поддержку Украины во временный законопроект о государственном финансировании, а во вторник – проголосовала за отстранение Кевина Маккарти с должности спикера палаты.

В Белом доме перед голосованием выразили уверенность, что несмотря на ситуацию со снятием Маккарти с должности Конгресс сможет поддержать дополнительное финансирование для оборонных нужд Украины.

Читайте также: Отставка не в пользу Украины: как повлияет увольнение спикера Маккарти на поддержку от США.

Темы: СШАпомощь Украине
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