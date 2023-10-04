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ООН описала 6 случаев казней украинских военнопленных

Татьяна ОлейникСреда, 4 октября 2023, 22:52
ООН описала 6 случаев казней украинских военнопленных
скриншот

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека задокументировало шесть внесудебных казней украинских военнопленных и подтвердило подлинность видео убийства военного после фразы "Слава Украине" и видео обезглавления военного.

Источник: отчет организации, Интерфакс-Украина

Детали: Документ охватывает период с 1 февраля по 31 июля 2023 года.

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В целом ООН задокументировала суммарную казнь шести украинских военнопленных, произошедших до 1 февраля. После него организация случаев казней не фиксировала.

Среди зафиксированных в отчете есть случаи уже известные за видео в сети 6 марта и 11 апреля 2023 года. На первом видео российские военные застрелили украинского военнопленного после того, как он сказал: "Слава Украине".

На втором российский военнослужащий обезглавил украинского воина. ООН заявляет, что "имеет разумные основания" считать, что обе видеозаписи являются аутентичными.

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Кроме того, в отчете приводят случаи, когда в сентябре 2022 года российский военный застрелил украинского военнопленного, у которого была ранена нога после того, как он наступил на мину – оккупанты заставляли его выполнять опасную работу вблизи передовой позиции.

Другого украинского военнопленного застрелили, когда он отказался выполнять подобную работу. Оба пленника были на территории Донецкой области в августе 2022 года. В течение трех месяцев россияне вынуждали их носить тяжелые боеприпасы на российские передовые позиции и забирать их. Военнопленные сообщили ООН, что по меньшей мере пятеро из них получили ранения во время выполнения этой работы.

Также после захвата села Слобода Черниговской области 9 марта 2022 года российские оккупанты схватили двух украинских военнослужащих, которые скрывались в гражданском здании. 31 марта 2022 года их тела обнаружили с огнестрельными ранениями.

Всего из 56 украинских военнослужащих, опрошенных УВКПЧ в отчетный период, 51 рассказал, что испытывал различные формы пыток и жестокого обращения.

Также в организации говорят о том, что российские власти во временно оккупированных частях Донецкой и Луганской областей, а также в РФ осудили 37 украинских военнопленных по разным уголовным обвинениям, в том числе за терроризм.

Доклад и выводы в отчете основываются на данных, собранных во время полевых миссий, посещения мест содержания под стражей, а также дистанционного мониторинга оккупированной территории. Ее выводы основываются на 1226 интервью с жертвами, свидетелями, выжившими, их родственниками, адвокатами, представителями правительства, гражданского общества и другими собеседниками.

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Темы: пленныеООНРосcия
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