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Словакия после выборов решила "придержать" военную помощь Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 4 октября 2023, 23:15
Словакия после выборов решила придержать военную помощь Украине
флаг Словакии. фото getty images

Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления нового пакета военной помощи Украине в связи с результатом парламентских выборов, где победила антиукраинская партия Smer-SD экс-премьера Роберта Фицо.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на словацкий портал Dennik N

Детали: Изданию стало известно, что словацкое Министерство обороны рассматривает возможность предоставления Украине очередного пакета военной помощи.

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Ее могли бы передать еще во время председательства технократического правительства Людовита Одора, но президент Зузана Чапутова, которая является политически ответственной за кабинет министров, выступает против такого плана.

В комментарии Dennik N представитель Чапутовой Мартин Стрижинец объяснил, что она таким образом "уважает результаты демократических выборов", победитель которых Smer-SD обещал избирателям "не давать Украине ни одного патрона".

Президент Словакии считает, что игнорирование этой позиции Smer-SD и "некоторых других" партий "создало бы досадный прецедент на будущее".

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Напомним, Роберт Фицо и возглавляемая им политсила получили больше всего голосов на досрочных парламентских выборах в Словакии в эту субботу. В понедельник он получил две недели на формирование правительства.

Фицо и раньше декларировал намерения прекратить военную и политическую поддержку Украины, что говорить о вступлении Украины в ЕС сейчас "иллюзорно", а также заявлял, что в Украине якобы "толерируют нацизм".

О возможных коалиционных раскладах в Словакии читайте в статье ЕвроПравды Остановить пророссийский реванш.

Темы: Словакияпомощь Украиневиборы
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