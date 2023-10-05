Бывший глава Еврокомиссии: Украина не готова к вступлению в ЕС из-за коррумпированности 

Бывший глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер считает, что Украина пока не соответствует критериям для членства в Евросоюзе из-за коррупции, но перспектива вступления должна сохраняться для нее.

Источник: Жан-Клод Юнкер в интервью газете Augsburger Allgemeine, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы не должны давать ложных обещаний людям в Украине, которые по самую шею в страданиях. Я очень зол на некоторые голоса в Европе, которые пытаются убедить украинцев, что они могут стать членами ЕС немедленно. Это не было бы хорошо ни для ЕС, ни для Украины".

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Детали: Юнкер заявил, что любой, кто имел хоть какое-то отношение к Украине, знает, что "это страна, которая коррумпирована на всех уровнях общества".

По его мнению, Украина сейчас не готова к вступлению в Евросоюз.

Прямая речь: "Несмотря на усилия, она не готова к вступлению, ей нужны масштабные внутренние реформы. У нас был плохой опыт с некоторыми так называемыми новыми членами, например, относительно верховенства права. Это не должно повториться".

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Детали: Вместе с тем, Юнкер считает, что европейская перспектива для Молдовы и Украины должна быть сохранена, но "не должна быть связана с надеждой на то, что этого можно достичь за одну ночь, просто нажав на кнопку".

"Если в этих странах будет достигнут прогресс, будь то в Украине или на Западных Балканах, они, безусловно, должны иметь возможность участвовать в отдельных этапах европейской интеграции", – сказал экс-глава Еврокомиссии.

"Мы должны работать над тем, чтобы сделать возможным что-то вроде частичного присоединения, разумной формы почти расширения", – считает он.

Напомним: О немедленном присоединении Украины к ЕС речь не идет.

В конце августа президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что хочет, чтобы ЕС был готов к расширению до 2030 года.

Впрочем, в ЕС есть сторонники не привязываться ни к каким срокам присоединения новых членов, такой позиции придерживается Португалия.

Украинские власти утверждают, что готовы завершить свою часть работы для вступления как можно быстрее.

Премьер Денис Шмыгаль отмечал, что Киев хочет положить "на стол отчет о том, что мы готовы", через 2 года. Вместе с тем он подчеркнул, что после этого принятие решения о вступлении Украины займет время.

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