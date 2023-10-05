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У президента Словакии объяснили, почему "придерживают" военную помощь для Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 5 октября 2023, 11:58
У президента Словакии объяснили, почему придерживают военную помощь для Украины
ФЛАГ СЛОВАКИИ. ФОТО GETTY IMAGES

У президента Словакии Зузаны Чапутовой объяснили слова ее представителя о том, что она не поддержала передачу нового пакета военной помощи Украине из-за смены правительства, которое вероятно будет выступать против предоставления помощи Украине. Сейчас Чапутова проводит консультации.

Источник: советник президента Словакии по вопросам внешней политики Яна Кобзова в комментарии "Европейской правде"

Прямая речь: "Нынешнее словацкое правительство, которое уходит в отставку, имеет конституционно ограниченные полномочия. Политические партии, которые сейчас ведут переговоры о возможном формировании правительства, выступают против предоставления военной помощи Украине".

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Детали: Поэтому, по мнению президента Чапутовой, одобрение пакета военной помощи нынешним уходящим в отставку правительством создаст рискованный прецедент для смены власти после любых будущих выборов, подчеркнула пресс-секретарь.

При этом она подчеркнула, что военная помощь, предоставленная Словакией Украине, является крупнейшей, которую страна когда-либо предоставляла, а в пересчете на душу населения – одной из крупнейших, предоставленных любой другой страной.

"Президент Чапутова с самого начала была решительной сторонницей такой помощи и общалась с правительством по ее поддержке, в том числе после недавнего визита президента Зеленского в Словакию в июле", – отметила Кобзова.

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Накануне СМИ в Словакии сообщили, что Министерство обороны страны рассматривает возможность предоставления Украине очередного пакета военной помощи. Ее могли бы передать еще во время председательства технократического правительства Людовита Одора, но президент Чапутова выступила против такого плана.

В комментарии Dennik N представитель Чапутовой Мартин Стрижинец объяснил, что Чапутова "согласилась с премьер-министром, что результаты демократических выборов следует уважать в этом вопросе".

Напомним:

Читайте о том, действительно ли результаты выборов в Словакии стали катастрофой, в статье: Словакия в шаге от пророссийского разворота: остановят ли появление "нового Орбана" в ЕС

Темы: Словакияпомощь УкраиневойнаУкраина
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