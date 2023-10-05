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На Бахмутском направлении Силы обороны уничтожили 6 вражеских танков за день

Катерина ТищенкоЧетверг, 5 октября 2023, 13:17
На Бахмутском направлении Силы обороны уничтожили 6 вражеских танков за день
уничтожение вражеской техники, скриншот видео со страницы Сырского

Силы обороны на Бахмутском направлении за один день уничтожили 6 вражеских танков.

Источник: командующий Сухопутных войск Александр Сырский в Telegram

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Дословно: "За один день уничтожили 6 танков россиян на Бахмутском направлении.

Работала группа "Асгард" подразделения "Очі" 120-го ОРБ во взаимодействии с группой "Шарк" 28-й ОМБр, группой "Клавдича" 92-й ОШБр, начальником службы радиоэлектронной борьбы и киберборьбы 28-й ОМБр".

Детали: Было уничтожено три танка Т-72, один Т-80, два Т-90, а также САУ 2с1 и одну БМП.

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Темы: войнаВооруженные силыДонецкая область
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