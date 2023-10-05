В Бериславе россияне ударили по больнице
Четверг, 5 октября 2023, 13:57
5 октября во время авиаобстрела Берислава Херсонской области российские военные ударили по больнице - полностью уничтожен четвертый этаж здания, есть раненые.
Источник: глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в Facebook
Прямая речь: "В Бериславе – прямое попадание в больницу.
Реклама:
Полностью уничтожен четвертый этаж, еще один - частично. Также вражеским огнем повреждены машины "экстренки".
Пострадали двое медработников. У водителя "скорой" - перелом ноги и ранение головы, фельдшер получил контузию.
Детали: Прокудин добавил, что сейчас информация уточняется.
ВИДЕО ДНЯ
Сейчас, кроме фронтовых регионов, воздушная тревога звучит в Херсонской и Николаевской областях.
Глава Херсонской ОГА также предупредил об опасности повторного авиаудара в области.
Напомним:
- 5 октября российские военные нанесли пять авиаударов в районе города Берислав Херсонской области.