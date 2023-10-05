Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Бериславе россияне ударили по больнице

Алена МазуренкоЧетверг, 5 октября 2023, 13:57
В Бериславе россияне ударили по больнице
фото: FB Прокудина

5 октября во время авиаобстрела Берислава Херсонской области российские военные ударили по больнице - полностью уничтожен четвертый этаж здания, есть раненые.

Источник: глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в Facebook

Прямая речь: "В Бериславе – прямое попадание в больницу.

Реклама:

Полностью уничтожен четвертый этаж, еще один - частично. Также вражеским огнем повреждены машины "экстренки".

Пострадали двое медработников. У водителя "скорой" - перелом ноги и ранение головы, фельдшер получил контузию.

Детали: Прокудин добавил, что сейчас информация уточняется.

ВИДЕО ДНЯ

Сейчас, кроме фронтовых регионов, воздушная тревога звучит в Херсонской и Николаевской областях.

Глава Херсонской ОГА также предупредил об опасности повторного авиаудара в области.

 
ФОТО: ФБ ПРОКУДИНА
 
ФОТО: ФБ ПРОКУДИНА

Напомним:

  • 5 октября российские военные нанесли пять авиаударов в районе города Берислав Херсонской области.

Темы: Харьковская областьобстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ собрала доказательства госизмены экс-ведущей телеканалов Медведчука

У Кадырова были проблемы с почками, но он выздоровел – Буданов

В США призвали Зеленского сосредоточиться на борьбе с коррупцией

Количество погибших украинцев в Израиле возросло до семи

Российский корабль "Павел Державин" получил повреждения возле Севастополя – спикер ВМС

фотоВ Киеве вооруженный мужчина пытался захватить бизнес-центр – его задержали

Все новости...
ВСУ: На Лимано-Купянском направлении тяжелая ситуация, новая цель россиян – Макеевка
Я слышал от Байдена о стопроцентной поддержке Украины – Зеленский
Зеленский предупреждает, что Россия может атаковать другие страны в 2028 году
СБУ "обновила" графики отключений в Курской области дронами – источник
Последние новости
13:32
Россияне хотели осуществить контролируемый выброс радиации на оккупированной ЗАЭС – Буданов
13:27
Криминалисты идентифицировали всех погибших в Грозе, их 59 человек − МВД
13:25
видеоКомандующий Воздушных сил показал работу ПВО по "Шахедам" ночью
13:09
В Минэкономики прогнозируют рост ВВП Украины в этом году на 4%
13:05
На блок-посту в Киеве раздались выстрелы: полиция выясняет обстоятельства
13:00
Оккупанты распространяют фейк о продаже на аукционе квартиры Елены Зеленской в Крыму
12:44
фотоВ Киеве во время пожара женщина выпрыгнула из окна и погибла
12:39
Украина готовится значительно увеличить экспорт зерна через Румынию и Молдову – Шмыгаль
12:38
Буданов о войне: Мы выбились из графика
12:26
СБУ собрала доказательства госизмены экс-ведущей телеканалов Медведчука
Все новости...
Реклама: