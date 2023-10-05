В Бериславе россияне ударили по больнице

5 октября во время авиаобстрела Берислава Херсонской области российские военные ударили по больнице - полностью уничтожен четвертый этаж здания, есть раненые.

Источник: глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в Facebook

Прямая речь: "В Бериславе – прямое попадание в больницу.

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Полностью уничтожен четвертый этаж, еще один - частично. Также вражеским огнем повреждены машины "экстренки".

Пострадали двое медработников. У водителя "скорой" - перелом ноги и ранение головы, фельдшер получил контузию.

Детали: Прокудин добавил, что сейчас информация уточняется.

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Сейчас, кроме фронтовых регионов, воздушная тревога звучит в Херсонской и Николаевской областях.

Глава Херсонской ОГА также предупредил об опасности повторного авиаудара в области.

ФОТО: ФБ ПРОКУДИНА

ФОТО: ФБ ПРОКУДИНА

Напомним: