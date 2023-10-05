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В Бериславе россияне ударили по больнице

Алена МазуренкоЧетверг, 5 октября 2023, 13:57
В Бериславе россияне ударили по больнице
фото: FB Прокудина

5 октября во время авиаобстрела Берислава Херсонской области российские военные ударили по больнице - полностью уничтожен четвертый этаж здания, есть раненые.

Источник: глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в Facebook

Прямая речь: "В Бериславе – прямое попадание в больницу.

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Полностью уничтожен четвертый этаж, еще один - частично. Также вражеским огнем повреждены машины "экстренки".

Пострадали двое медработников. У водителя "скорой" - перелом ноги и ранение головы, фельдшер получил контузию.

Детали: Прокудин добавил, что сейчас информация уточняется.

ВИДЕО ДНЯ

Сейчас, кроме фронтовых регионов, воздушная тревога звучит в Херсонской и Николаевской областях.

Глава Херсонской ОГА также предупредил об опасности повторного авиаудара в области.

 
ФОТО: ФБ ПРОКУДИНА
 
ФОТО: ФБ ПРОКУДИНА

Напомним:

  • 5 октября российские военные нанесли пять авиаударов в районе города Берислав Херсонской области.

Темы: Харьковская областьобстрелвойна
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