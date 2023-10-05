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Командующий Воздушных сил показал боевую работу С-125 по "Шахедам"

Валентина РоманенкоЧетверг, 5 октября 2023, 15:14
Командующий Воздушных сил показал боевую работу С-125 по Шахедам
скриншот

Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук обнародовал видео боевой работы зенитчиков по дронам-камикадзе Shahed в ночь на 5 октября.

Источник: Олещук в Telegram

Прямая речь: "24 из 29! Спасибо подразделениям воздушного командования "Південь" и всем, кто присоединился к отражению ночной атаки ударных БпЛА 5 октября 2023 года!".

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Детали: На видео - боевая работа зенитного ракетного комплекса С-125.

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Спикер Воздушных сил Юрий Игнат добавил, что кроме ЗРК к уничтожению вражеских беспилотников привлекалась и истребительная авиация, и подразделения мобильных огневых групп Сил обороны.

Что предшествовало: В ночь на 5 октября Воздушные силы во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожили 24 из 29 вражеских ударных дронов.

Темы: ШахедВоздушные силы ВСУ
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