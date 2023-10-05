Зеленский впервые встретился с Пашиняном

Президент Владимир Зеленский 5 октября на полях саммита Европейского политического сообщества впервые встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Во время нашей первой встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном мы обсудили ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе.

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Украина заинтересована в стабильности региона и дружеских отношениях с его странами".

Детали: Также Зеленский сообщил, что стороны обсудили двустороннее сотрудничество Украины и Армении и межрегиональные экономические проекты.

Напомним:

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