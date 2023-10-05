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Жалобы Украины против Польши, Венгрии и Словакии в ВТО сейчас на паузе - торгпред

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 5 октября 2023, 16:01
Жалобы Украины против Польши, Венгрии и Словакии в ВТО сейчас на паузе - торгпред
логотип ВТО, фото Getty Images

Украина "поставила на паузу" свои жалобы на Польшу, Венгрию и Словакию во Всемирной торговой организации, пытаясь найти компромиссное решение.

Источник: замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка в общении со СМИ в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Эта проблема (ввоз украинской сельскохозяйственной продукции. – Ред.) будет устранена в ближайшие недели и месяцы. Будет много новостей о том, как меняется режим лицензирования и тому подобное. Это будет очень активная работа. Поэтому, пока мы ищем практическое решение, наши споры в ВТО на сегодня на паузе".

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Детали: Он акцентировал, что Украина еще не начала сам процесс спора в ВТО.

"Мы не в споре – мы не оформляли рабочий орган для ведения спора, мы на стадии консультаций. Мы направили (в ВТО) это дело, и для консультаций есть 60 дней", – пояснил торгпред.

По его словам, Украина заинтересована найти конструктивное решение в рамках всего ЕС.

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"Несмотря на то, что жалобы, которые мы направили, они против конкретных государств-членов, включая Польшу, это – системный вопрос наших отношений с ЕС. Наша цель – подчеркнуть, что ЕС и Украина имеют одинаковый подход к торговым соглашениям. Поэтому мы видим, как решить эту проблему в комплексе так, чтобы показать единство между нами и Польшей, между нами и ЕС, и между Польшей и ЕС", – отметил Тарас Качка.

Он назвал "большим общим достижением" то, что с непосредственно транзитом украинской продукции проблем с соседями нет. "У нас остался единственный чувствительный пункт – это вопрос того, когда могут быть открыты рынки соседних стран для украинских товаров. Это – минимальная проблема, потому что мы туда не продаем много зерновой продукции. Но это вообще вопрос функционирования торговли между Украиной и ЕС", – добавил торгпред.

Говоря о ситуации с Польшей, Качка выразил надежду, что стороны смогут вернуться к обсуждению после выборов, поскольку системных препятствий для решения проблемы нет.

"По состоянию на сейчас в адрес Польши нет запросов на лицензии на экспорт от украинских компаний – что является дополнительным показателем, что нет массивного давления экспорта на внутренний рынок Польши. Мы используем это время, чтобы показать, что в реальности четкий интерес украинских экспортеров – просто экспортировать в те государства-члены ЕС, где запрос на украинские товары действительно высокий", – сказал он.

Что предшествовало: После завершения действия временных ограничений на уровне ЕС на импорт отдельных видов сельхозпродукции Украина предложила Европейской комиссии и Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии план экспортного контроля для четырех групп культур – пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса – для защиты их внутренних рынков.

Несмотря на это Польша, Словакия и Венгрия объявили об односторонних ограничениях на украинский импорт, что побудило Украину начать обжалование их действий во Всемирной торговой организации.

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Темы: ПольшаВенгрияСловакиязерно
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