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Следующий "Рамштайн" пройдет 10 октября в Брюсселе

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 5 октября 2023, 23:53

Министерство обороны США сообщило, что шестнадцатая встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" пройдет 10 октября в Брюсселе в оффлайн-формате.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Пентагона

ДеталиВ 16-м "Рамштайн" примут участие министр обороны США Ллойд Остин и новоназначенный председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун.

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"Министр и председатель ОКНШ присоединятся к министрам обороны и высшему военному руководству из почти 50 стран, чтобы обсудить продолжающийся кризис в Украине и дальнейшую поддержку со стороны международного сообщества, направленную на обеспечение украинского народа средствами, необходимыми для защиты своей суверенной территории", – отметили в Пентагоне.

Там также объявили об участии Ллойда Остина в заседании министров обороны стран НАТО 12 октября в штаб-квартире Альянса.

Формат "Рамштайн", который объединяет более 50 стран мира, был основан с целью коллективной поддержки Украины, чтобы удовлетворить оборонные потребности украинской армии в условиях противостояния полномасштабному вторжению России.

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В предыдущем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины 19 сентября впервые принимал участие новый министр обороны Рустем Умеров. По его итогам стороны договорились начать инициативу создания Capabilities Coalition (Коалиция возможностей).

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