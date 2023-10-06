Пентагон работает с конгрессменами чтобы продолжить военную поддержку Украины

Министерство обороны США продолжит активно взаимодействовать с конгрессменами и сенаторами, чтобы они как можно скорее приняли необходимые законы для продолжения военной поддержки Украины.

Источник: представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, Укринформ

Прямая речь Райдера: "Безусловно, мы продвигаемся дальше, и нам понадобится финансирование от Конгресса. Мы продолжим сотрудничать с Конгрессом, с представителями обеих партий, чтобы отстоять нужное нам финансирование".

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Детали: Он также подтвердил, что сейчас в бюджетных фондах на поддержку Украины осталось $5,4 млрд, а также около $1,6 млрд на пополнение запасов Пентагона, использованных в пакетах помощи Украине.

По словам Райдера, этого достаточно для выделения новых пакетов в ближайшей перспективе.