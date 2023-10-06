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ВСУ продвинулись возле Андреевки, Роботино и Вербового – ISW

"Украинская правда"Пятница, 6 октября 2023, 06:11
ВСУ продвинулись возле Андреевки, Роботино и Вербового – ISW
Фото иллюстративное Генштаба ВСУ

Силы обороны Украины продвинулись возле Андреевки Донецкой области и Роботино и Вербового Запорожской области.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: По информации аналитиков, украинские силы проводили наступательные операции вблизи Бахмута и продвинулись 5 октября. Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинские силы достигли успеха к востоку от Андреевки.

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Российский военный заявил, что украинские войска продвигаются к железнодорожному пути в районе Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута).

Также украинские войска 5 октября провели наступательные операции на западе Запорожской области и продвинулись. Спикер украинской Таврической группировки войск полковник Александр Штупун сообщил, что украинские силы достигли частичного успеха к западу от Роботино (10 км к югу от Орехова). Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском направлении (запад Запорожской области).

 

Российские военные утверждали, что украинские силы пытались продвинуться вдоль линии Роботино-Вербово, в направлении Копани и вблизи Новопрокоповки. 4 октября российский блогер заявил, что украинские войска осуществили ограниченное продвижение вдоль линии Копани-Роботино-Вербово.

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Российские источники также утверждали, что 5 октября украинские войска провели неудачные наступательные операции в районе границы Донецкой и Запорожской областей. Минобороны России и другие российские источники утверждали, что российские войска отбили украинские атаки у Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки), Новодаровки (15 км к юго-западу от Великой Новоселки), и Приютное (16 км к юго-западу от Великой Новоселки).

Ключевые выводы ISW за 5 октября:

  • Президент России Владимир Путин 5 октября выступил на 20-м дискуссионном клубе "Валдай" и пропагандировал многочисленные российские информационные операции.
  • Путин высказал странное объяснение смерти финансиста Wagner Group Евгения Пригожина во время пресс-конференции в дискуссионном клубе "Валдай" 5 октября, чтобы отвести вину от Кремля.
  • Украинские войска продолжали наступательные операции вблизи Бахмута и на западе Запорожской области и 5 октября продвинулись вперед.
  • Возможно, российские военные передислоцировали на Херсонское направление подразделения 41-й общевойсковой армии (ООС) и подразделения 810-й отдельной морской пехотной бригады.
  • Российские войска нанесли ракетный удар по Грозе Харьковской области, в результате чего 5 октября погиб 51 человек.
  • Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что Министерство обороны России может создавать учебные полки, которые также могут служить в экстремальных оперативных или стратегических резервах, хотя это может быть недостоверной информацией.
  • Сообщается, что Россия построит постоянную военно-морскую базу в Абхазии, но она, вероятно, будет небольшой.
  • Российские войска вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк, на западной границе Донецко-восточной Запорожской области и на западе Запорожской области, но 5 октября не продвинулись.
  • Россия продолжает использовать личные данные российских граждан для усилий по криптомобилизации (это мобилизация, которая открыто не признается или не декларируется - УП).
  • Российские оккупанты продолжают рекламировать программы принудительного вывоза и депортации украинских детей.

Темы: войнаДонецкая областьЗапорожская область
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