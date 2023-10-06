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Трамп выразил готовность "временно" занять должность спикера Палаты представителей

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 6 октября 2023, 07:36

45-тый президент США Дональд Трамп заявил, что готов занять должность спикера Палаты представителей на "короткий период", пока республиканцы не определятся с кандидатом, который сможет набрать достаточное количество голосов.

Источник: Трамп в эфире Fox News, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Они спрашивали меня, не возьмусь ли я за это на короткий период ради партии, пока они не придут к решению - я делаю это не потому, что хочу - я сделаю это в случае необходимости, если они не смогут принять свое решение".

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Детали: Трамп сказал, что к нему обращались с предложением стать спикером, даже на временной основе.

Экс-президент США не уточнил, кто его просил об этом, хотя ряд законодателей от Республиканской партии заявили, что они предпочитают его на посту спикера.

Он отметил, что сейчас сосредоточен на своей президентской кампании, но будет готов побыть спикером в течение "30-, 60- или 90-дневного периода".

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Однако, в четверг источник, близкий к Трампу, сообщил CNN, что бывший президент в частном порядке сказал окружению, что хочет поддержать на должность спикера Джима Джордана из Огайо и считает его лучшим человеком для этой работы. 

Другой источник, который обсуждал гонку за пост спикера с Трампом, сообщил, что он, как ожидают, поддержит Джордана в ближайшем будущем.

Что предшествовало: 3 октября по инициативе ультраправого крыла республиканцев в Конгрессе впервые в истории потерял должность спикер Палаты представителей США – республиканец Кевин Маккарти. Протрамповское крыло партии обвинило его в компромиссах с демократами для принятия временного бюджета и "тайном соглашении" о помощи Украине.

После отставки Маккарти и.о. спикера временно будет Патрик Макгенри, председатель комитета Палаты представителей по финансовым услугам.

Сроки избрания нового спикера спрогнозировать трудно, поскольку республиканцы имеют незначительное большинство – 221 против 212 у демократов, и голосов лишь пяти из них достаточно, чтобы заблокировать любое назначение.

Темы: СШАТрамп
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