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Шольц до сих пор переживает, что передача Киеву ракет Taurus приведет к "эскалации" войны

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 6 октября 2023, 08:20
Шольц до сих пор переживает, что передача Киеву ракет Taurus приведет к эскалации войны
ОЛАФ ЩОЛЬЦ, GETTY IMAGES

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил, что Германия до сих пор не приняла решение о поставке Украине дальнобойных ракет Taurus, поскольку пытается не допустить "эскалации" войны.

Источник: Шольц во время пресс-конференции на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде, которого цитирует Politico

Детали: На вопрос журналистов 5 октября, почему он не хочет отправлять крылатые ракеты, канцлер ответил, что такое решение может быть принято только после "тщательного рассмотрения".

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"В конце концов, когда война длится так долго, эти рассуждения не могут прекратиться сразу", – сказал Шольц, добавив, что его правительство "всегда должно принимать во внимание то, что требует от нас конституция и какие у нас есть варианты действий".

"Это включает, в частности, тот факт, что мы, конечно, должны обеспечить, чтобы не было эскалации войны, и чтобы Германия не стала частью конфликта. Это также является моей задачей как канцлера", – сказал глава немецкого правительства.

Шольц не уточнил, какие именно потенциальные конституционные ограничения он имеет в виду. Издание Bild ранее сообщало: канцлер обеспокоен тем, что для того, чтобы Украина могла использовать ракеты Taurus, Берлин должен будет предоставить геоданные о российских целях. Таким образом, по мнению канцлера, Германия будет вынуждена принять более активное участие в войне. 

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Шольц также обеспокоен тем, что Украина может использовать ракеты для поражения Керченского моста, соединяющего оккупированный Крым с Россией.

В то же время Шольц неоднократно подчеркивал во время своей пресс-конференции в четверг, насколько "очень далеко идущим", но также "очень эффективным" есть его решение поставить Украине еще одну систему ПВО Patriot.

Темы: Германия
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