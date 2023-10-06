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Уничтожение станции РЭБ "Житель" и двое пленных: успехи на Таврическом направлении

Елена РощинаПятница, 6 октября 2023, 11:55
Уничтожение станции РЭБ Житель и двое пленных: успехи на Таврическом направлении
Александр Тарнавский, фото Армия Inform

За минувшие сутки украинские бойцы на таврическом направлении уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель", а также реактивную систему залпового огня, 4 танка и 12 боевых бронированных машин. 

Источник: командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram

Прямая речь: "На Таврическом направлении уничтожена дорогостоящая российская станция РЭБ Р-330Ж "Житель".

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Детали: Враг за прошедшие сутки нанес 13 авиационных ударов, провел 24 боевых столкновения и совершил 915 артиллерийских обстрелов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврийского направления в течение суток выполнили 1270 огневых задач.

По данным Тарнавского, за последние сутки потери врага на таврийском направлении составили 323 человека, в частности, в плен сдались два оккупанта.

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Прямая речь: "Уничтожено 44 единицы военной техники противника. В частности, 4 танка, 12 ББМ, 6 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 9 БпЛА, 10 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов. Также уничтожено 2 склада боеприпасов и еще один важный объект врага".

Этому предшествовало: Генштаб ВСУ сообщил 6 октября, что всего за минувшие сутки Россия на украинском фронте потеряла около 620 военнослужащих, 31 артиллерийскую систему, 20 танков и 30 боевых бронированных машин.

Темы: война
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