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Украина "подтолкнула очередь" на вступление в Евросоюз – Боррель

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 6 октября 2023, 12:31
Украина подтолкнула очередь на вступление в Евросоюз – Боррель
Жозеп Боррель, Getty Images

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель считает, что Евросоюз слишком долго затягивал с расширением, но теперь благодаря Украине процесс будет двигаться быстрее. 

Источник: "Европейская правда"

Детали: Боррель, прибыв 6 октября утром на неформальную встречу лидеров ЕС в Гранаде (Испания), комментировал журналистам необходимость ориентированной даты следующего расширения ЕС, о чем в последнее время горячо дискутируют в Евросоюзе. Дискуссия началась после того, как глава Евросовета Шарль Мишель предложил в качестве ориентира 2030 год.

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Прямая речь Борреля: "Хорошо иметь цель, хорошо иметь горизонт. Это политический горизонт. 

Цель фиксированной даты – для того, чтобы мобилизовать политическую энергию, чтобы начать двигаться. Это не значит, что это будет точной датой. Если у нас не будет горизонта, люди начнут думать: "Хорошо, у нас есть время". Но у нас нет времени".

Детали: Боррель отметил, что ЕС очень долго затягивал с процессом расширения. Он ожидает ускорения процесса расширения благодаря заявке Украины, которая стала новым кандидатом.

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Прямая речь: "Она (Украина – ред.) "подтолкнула" очередь, и очередь будет двигаться, и мы будем двигаться быстрее".

Предыстория:

  • В конце августа президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что хочет, чтобы ЕС был готов к расширению до 2030 года. Впрочем, в ЕС есть сторонники не привязываться ни к каким срокам присоединения новых членов.
  • Украинские власти утверждают, что готовы завершить свою часть работы для вступления как можно быстрее. Премьер Денис Шмыгаль отмечал, что Киев хочет положить "на стол отчет о том, что мы готовы", через два года. Вместе с тем он подчеркнул, что после этого принятие решения о вступлении Украины займет время.

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Темы: УкраинаЕСевроинтеграция
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