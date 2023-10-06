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В Киеве снесли памятник советскому писателю Островскому

Татьяна ЛозовенкоПятница, 6 октября 2023, 12:32
В Киеве снесли памятник советскому писателю Островскому
фото из фейсбука Позднякова

В Киеве демонтировали памятник советскому писателю и участнику установления советской власти в Украине Николаю Островскому. 

Источник: председатель общественной организации "Рассвет" Вадим Поздняков, который занимается вопросами "деколонизации"

Прямая речь: "Николай Островский наконец пошел прочь. Хотя по закону должен был быть убран еще 7 лет назад".

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Детали: Памятник был установлен перед фасадом Электромеханического техникума железнодорожного транспорта на Воздухофлотском проспекте. Судя по фото, на его месте осталась только клумба.

Темы: декоммунизациякультурадерусификация
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