В Киеве снесли памятник советскому писателю Островскому
Пятница, 6 октября 2023, 12:32
В Киеве демонтировали памятник советскому писателю и участнику установления советской власти в Украине Николаю Островскому.
Источник: председатель общественной организации "Рассвет" Вадим Поздняков, который занимается вопросами "деколонизации"
Прямая речь: "Николай Островский наконец пошел прочь. Хотя по закону должен был быть убран еще 7 лет назад".
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Детали: Памятник был установлен перед фасадом Электромеханического техникума железнодорожного транспорта на Воздухофлотском проспекте. Судя по фото, на его месте осталась только клумба.