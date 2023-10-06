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Посла России из-за обстрела кафе в Грозе вызвали "на ковер" в Вене

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 6 октября 2023, 14:36
Посла России из-за обстрела кафе в Грозе вызвали на ковер в Вене
Руины магазина-кафе после удара по Грозе, фото прокуратуры

Министерство иностранных дел Австрии вызвало посла России в связи с ракетным ударом по кафе в украинском селе Гроза на Харьковщине. 

Источник: МИД Австрии в Twitter (Х), передает "Европейская правда"

Дословно: "Посла России в Вене только что вызвали из-за вчерашнего ужасного ракетного обстрела села в Харьковской области, который унес десятки невинных жизней. 

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Атаки на гражданское население являются военным преступлением. Виновные должны быть привлечены к ответственности". 

Предыстория

  • Днем 5 октября российские военные ударили по кафе-магазину в селе Гроза Купянского района Харьковской области, когда там проходил поминальный обед по перезахороненному погибшему воину. От удара погибли 52 человека, среди которых вдова и сын военного. 
  • МИД Австрии призвал к справедливому наказанию за удар по селу Гроза, который назвали "вопиющим нарушением международного гуманитарного права" Россией.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что последние ракетные удары РФ и массовая гибель гражданских – очередное напоминание, почему важно сохранить и усилить международную поддержку Украины.
  • Между тем бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес после массовой гибели гражданских в Грозе призвал Германию разблокировать поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

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Темы: АвстрияРосcиявойнаХарьковская область
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