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Россияне усиливают оборонительные укрепления на подступах к Токмаку – разведка Британии

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 6 октября 2023, 16:47
Россияне усиливают оборонительные укрепления на подступах к Токмаку – разведка Британии
Токмак на карте DeepState map

Российские войска продолжают развивать и усиливать оборонительные укрепления на подступах к городу Токмак, что на мелитопольском направлении в Запорожской области.

Источник: ежедневный обзор разведки Министерства обороны Великобритании за 6 октября, цитирует "Европейская правда"

Детали: Аналитики вспоминают заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова о том, что россияне развивают свою линию обороны в районе Орехова, в частности, в Новопрокоповке строят двухэтажные бункеры с тоннелями и траншеями.  

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"В Токмаке строят дополнительные фортификации, траншеи укрепляют бетоном. Также российские офицеры начали эвакуировать из Токмака свои семьи. Наблюдаются фортификации на южных подступах к Роботино", – отмечает разведка.

Аналитики отмечают, что бункеры должны стать более надежной защитой для солдат и офицерского состава от огневого поражения артиллерией и беспилотниками-камикадзе. Кроме того, бетон, вероятно, дополнительно усилит траншеи в условиях осенней грязи.

Дословно: "Такие фортификации и эвакуации вероятно отражают обеспокоенность России относительно более глубокого прорыва украинских сил".

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Этому предшествовало: 4 октября законный городской глава Мелитополя Иван Федоров, который находится на неподконтрольной Украине территории и получает информацию от местных жителей, сообщил, что россиянам "подпирает в Токмаке": они уже эвакуируют свои семьи и вывозят целые учебные заведения.

Темы: Запорожская областьТокмакконтрнаступлениеразведка
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