Россияне усиливают оборонительные укрепления на подступах к Токмаку – разведка Британии

Российские войска продолжают развивать и усиливать оборонительные укрепления на подступах к городу Токмак, что на мелитопольском направлении в Запорожской области.

Источник: ежедневный обзор разведки Министерства обороны Великобритании за 6 октября, цитирует "Европейская правда"

Детали: Аналитики вспоминают заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова о том, что россияне развивают свою линию обороны в районе Орехова, в частности, в Новопрокоповке строят двухэтажные бункеры с тоннелями и траншеями.

Реклама:

"В Токмаке строят дополнительные фортификации, траншеи укрепляют бетоном. Также российские офицеры начали эвакуировать из Токмака свои семьи. Наблюдаются фортификации на южных подступах к Роботино", – отмечает разведка.

Аналитики отмечают, что бункеры должны стать более надежной защитой для солдат и офицерского состава от огневого поражения артиллерией и беспилотниками-камикадзе. Кроме того, бетон, вероятно, дополнительно усилит траншеи в условиях осенней грязи.

Дословно: "Такие фортификации и эвакуации вероятно отражают обеспокоенность России относительно более глубокого прорыва украинских сил".

ВИДЕО ДНЯ

Этому предшествовало: 4 октября законный городской глава Мелитополя Иван Федоров, который находится на неподконтрольной Украине территории и получает информацию от местных жителей, сообщил, что россиянам "подпирает в Токмаке": они уже эвакуируют свои семьи и вывозят целые учебные заведения.