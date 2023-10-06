Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты к 13 годам приговорили украинского журналиста Цыгипу

Евгений КизиловПятница, 6 октября 2023, 17:29
Оккупанты к 13 годам приговорили украинского журналиста Цыгипу
Сергей Цыгипа, Фото: Елена Цыгипа

Оккупационный "Верховный суд" Крыма 6 октября вынес приговор журналисту и волонтеру Сергею Цыгипе - 13 лет колонии.

Источник: "Суспільне Крим" со ссылкой на жену Сергея - Елену.

Прямая речь Елены Цыгипы: "Сергею дали 13 лет. Адвокат говорит, он хорошо держался. Мы на этом не останавливаемся, будем подавать апелляцию".

Реклама:

Детали: Слушание было в закрытом режиме, однако пропагандисты из "РИА Новости" откуда-то получили информацию: они сообщили о приговоре журналисту и опубликовали его фото с заседания.

Справка: Сергей Цыгипа - журналист и писатель из Новой Каховки, которого оккупанты удерживают в плену полтора года. Его похитили за активную проукраинскую позицию и журналистскую деятельность. Благодаря его усилиям в городе было проведено массовое мероприятие гражданского неповиновения. Цыгипа также активно вел волонтерскую деятельность, помогал людям едой и лекарствами.

ВИДЕО ДНЯ

После его задержания 12 марта 2022 года связь с ним прервалась, и его родные некоторое время не знали, где он и что с ним. Позже из пропагандистского ролика на российском телевидении они узнали, что он жив и находится в плену.

Читайте также "Мэр Новой Каховки о работе в оккупации: "Нас держала мысль, что вот-вот вернутся ВСУ, и все будет хорошо"

Темы: КрымСМИтюрьма
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Все новости...
Крым
Россия спрятала украинского политзаключенного, которого вывезла из Крыма - омбудсмен
В Севастополе отражают атаку морских дронов – оккупационные власти
Высадка спецназовцев в Крыму: ГУР показало кадры морского боя
Последние новости
14:55
фотоВ Турции состоялся первый полет беспилотника с украинским двигателем
14:45
В 2023 году украинцы донатили в 3 раза больше, чем в прошлом году - monobank
14:33
Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
Все новости...
Реклама: