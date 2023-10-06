Оккупанты к 13 годам приговорили украинского журналиста Цыгипу

Оккупационный "Верховный суд" Крыма 6 октября вынес приговор журналисту и волонтеру Сергею Цыгипе - 13 лет колонии.

Источник: "Суспільне Крим" со ссылкой на жену Сергея - Елену.

Прямая речь Елены Цыгипы: "Сергею дали 13 лет. Адвокат говорит, он хорошо держался. Мы на этом не останавливаемся, будем подавать апелляцию".

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Детали: Слушание было в закрытом режиме, однако пропагандисты из "РИА Новости" откуда-то получили информацию: они сообщили о приговоре журналисту и опубликовали его фото с заседания.

Справка: Сергей Цыгипа - журналист и писатель из Новой Каховки, которого оккупанты удерживают в плену полтора года. Его похитили за активную проукраинскую позицию и журналистскую деятельность. Благодаря его усилиям в городе было проведено массовое мероприятие гражданского неповиновения. Цыгипа также активно вел волонтерскую деятельность, помогал людям едой и лекарствами.

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После его задержания 12 марта 2022 года связь с ним прервалась, и его родные некоторое время не знали, где он и что с ним. Позже из пропагандистского ролика на российском телевидении они узнали, что он жив и находится в плену.

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