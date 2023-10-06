Коломойский снова не смог добиться отмены ареста

Апелляционный суд оставил в силе меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому - он и в дальнейшем будет находиться под стражей с альтернативой внесения залога в 3,9 млрд гривен.

Источник: hromadske из зала суда

Детали: Адвокаты во время заседания заявляли, что считают незаконным и необоснованным предыдущее решение суда о мере пресечения, и просили отменить содержание под стражей.

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Также сторона защиты утверждала, что Коломойский "не имеет возможности хотя бы теоретически" оплатить такой залог. А еще адвокаты заявили о хронических заболеваниях бизнесмена, из-за которых мера пресечения является "несовместимой с состоянием здоровья".

Наша журналістка у залі Київського апеляційного суду, де розглядають апеляцію адвокатів Ігоря Коломойського. Його захисники просять скасувати збільшення йому застави pic.twitter.com/lbkMG4dCZE — hromadske (@HromadskeUA) October 6, 2023

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В свою очередь, прокуроры выступали против апелляции.

Прокурор предположил, что в случае освобождения Коломойский может скрываться на территории Израиля и Кипра, ведь является гражданином этих стран. По его мнению, после обновления подозрения и увеличения суммы махинаций такой риск возрос. Кроме того, Кипр может отказать в экстрадиции олигарха в случае обращения за международной правовой помощью. Также прокурор говорил о риске влияния на свидетелей.

Что предшествовало: