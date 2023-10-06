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Коломойский снова не смог добиться отмены ареста

Евгений КизиловПятница, 6 октября 2023, 17:45
Коломойский снова не смог добиться отмены ареста
Игорь Коломойский на суде 6 октября, фото: hromadske

Апелляционный суд оставил в силе меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому - он и в дальнейшем будет находиться под стражей с альтернативой внесения залога в 3,9 млрд гривен.

Источник: hromadske из зала суда

Детали: Адвокаты во время заседания заявляли, что считают незаконным и необоснованным предыдущее решение суда о мере пресечения, и просили отменить содержание под стражей.

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Также сторона защиты утверждала, что Коломойский "не имеет возможности хотя бы теоретически" оплатить такой залог. А еще адвокаты заявили о хронических заболеваниях бизнесмена, из-за которых мера пресечения является "несовместимой с состоянием здоровья".

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В свою очередь, прокуроры выступали против апелляции.

Прокурор предположил, что в случае освобождения Коломойский может скрываться на территории Израиля и Кипра, ведь является гражданином этих стран. По его мнению, после обновления подозрения и увеличения суммы махинаций такой риск возрос. Кроме того, Кипр может отказать в экстрадиции олигарха в случае обращения за международной правовой помощью. Также прокурор говорил о риске влияния на свидетелей.

Что предшествовало:

  • Киевский апелляционный суд уже рассматривал апелляцию на арест Коломойского 25 сентября: тогда суд оставил без изменений меру пресечения - содержание под стражей и залог в размере 3,89 миллиарда гривен. Работники "1+1" просили отпустить его на поруки.
  • 2 сентября Коломойскому вручили подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Впоследствии Коломойский получил еще 2 подозрения: о выводе из ПриватБанка в общей сложности 15 млрд грн. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
  • Шевченковский райсуд Киева избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен. 
  • 8 сентября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура на 2 дня наложили арест на активы и имущество Коломойского.
  • Судья Высшего антикоррупционного суда Олег Ткаченко отказал 21 сентября прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры в аресте активов олигарха Игоря Коломойского.

Темы: Коломойскийарест
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