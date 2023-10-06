Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

AFP: "Вагнеровцы" заказывали у компании из Китая спутниковые снимки, в том числе Москвы

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 6 октября 2023, 18:03

Российская террористическая группа Вагнера в 2022 году подписала контракт с китайской фирмой Beijing Yunze Technology Co Ltd на приобретение двух спутников и использование их снимков для разведывательной деятельности.

Источник: "Европейская правда", AFP со ссылкой на источники

Детали: В распоряжении агентства оказался контракт между "вагнеровцами" и китайской фирмой за ноябрь 2022 года, когда террористы играли важную роль в полномасштабном российском вторжении в Украину.

Реклама:

Контракт предусматривал приобретение двух китайских спутников – JL-1 GF03D 12 и JL-1 GF03D 13, которые находятся на орбите на высоте 535 километров над Землей. Стоимость услуг оценивалась в более чем 30 миллионов долларов.

С российской стороны контракт подписывал Иван Мечетин – генеральный директор компании "Ника-Фрут", которая сотрудничала с компаниями с орбиты основателя "вагнеровцев" Евгения Пригожина, погибшего в авиакатастрофе в августе.

По данным источника AFP в европейских спецслужбах, группа Вагнера использовала снимки для планирования операций в Украине, Африке и даже на территории России – во время неудачной попытки мятежа в июне.

ВИДЕО ДНЯ

Непонятно, знали ли китайские власти о заключении этого контракта – который, как утверждают источники AFP, до сих пор действует. Но в США еще в феврале ввели санкции против Beijing Yunze Technology Co Ltd.

В апреле Государственный департамент США также ввел санкции против компании Head Aerospace Technology, которая поставляла спутниковые снимки Украины "организациям, связанным с ЧВК "Вагнер" и Евгения Пригожина".

Ранее СМИ сообщали, что Китай несмотря на собственные призывы к миру за последний год активно наращивал торговлю товарами двойного назначения с Россией, помогая Москве, среди прочего, импортировать подсанкционные западные технологии.

Разведка США констатировала, что Китай предоставляет России военные технологии и технологии двойного назначения для использования в войне против Украины.

Темы: ВагнерРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЗа время работы в ГБР невеста с лакшери-свадьбы стала обладательницей элитного авто - СМИ

Кулеба анонсировал новые и постоянные поставки ATACMS Украине

Сенцов получил ранение на фронте

фотоРада сделала шаг к запрету религиозных организаций, связанных с Россией

Будет все, что необходимо для ПВО: Германия готовит зимний пакет помощи Украине

фотоВоенные ремонтировали дом своего комбата за "боевые" с фронта: их задержали

Все новости...
Вагнер
РосСМИ: вернувшиеся с войны в Украине россияне убили по меньшей мере 27 человек
ISW проанализировал, будет ли представлять угрозу для Украины восстановленная "ЧВК Вагнер"
Путин приказал экс-главе Вагнера формировать новые "добробаты" для войны
Последние новости
19:37
Комиссия по журналистской этике осудила слова телеведущей, сравнившие поведение Путина с аутизмом
19:34
Илларион Павлюк вступит в должность Анны Маляр в Минобороны
19:08
Антиукраинский кандидат снимается с выборов спикера Палаты представителей - WP
19:07
Вагоны для "Укрзализныци" совокупно производят до 150 компаний - депутат
18:55
Выдавал себя за манекен: в Варшаве задержан мужчина, ограбивший магазин
18:50
В Никопольском районе россияне обстреляли гимназию и клуб
18:35
Китай за последний год накопил много ядерного оружия - Пентагон
18:23
Россия ударила по Херсонщине из авиации: ранены две женщины
18:07
На Закарпатье задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании 10-летней падчерицы
18:07
Германия пока не будет поставлять ракеты Taurus Украине - посол
Все новости...
Реклама: