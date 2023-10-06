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В Крыму "временно" снесли копию Статуи Свободы: "пока власти США не одумаются"

Евгений КизиловПятница, 6 октября 2023, 19:08
В Крыму временно снесли копию Статуи Свободы: пока власти США не одумаются
Статуя Свободы в Крыму, фото: istpravda.com.ua

Оккупанты демонтировали в Крыму уменьшенную копию Статуи Свободы, объяснив это "русофобской политикой США".

Источник: пропагандистское издание "РИА Новости"

Детали: Сообщается, что копия главной достопримечательности Нью-Йорка стояла в Бахчисарайском парке миниатюр.

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Его директор заявил, что убрать ее решили из-за "агрессивной и русофобской политики США".

Прямая речь: "Статую мы убрали в дальний конец парка. Пусть там спокойно дожидается своего часа, пока власти США не одумаются".

Больше деталей: Как можно заметить на опубликованном видео, на демонтаже присутствовал бывший глава Верховной Рады Крыма Владимир Константинов. Во время оккупации полуострова Россией в 2014 году он перешел на сторону россиян и теперь возглавляет так называемый "Государственный совет Республики Крым".

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Темы: КрымСШАкурьезкультура
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