РосСМИ: в российских колониях рекордно сократилось количество заключенных
Пятница, 6 октября 2023, 19:31
В 2023 году количество заключенных в российских колониях сократилось на рекордную цифру – 54 тысяч человек, пишут русские СМИ.
Источник: "Медиазона"
Детали: К такому выводу "Медиазона" пришла после заявления замминистра юстиции РФ Всеволода Вуколова.
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Он сообщил, что в настоящее время в исправительных колониях находится 266 тысяч человек.
Это первое публичное сообщение о количестве заключенных в колониях после того, как Федеральная служба исполнения наказаний России в ноябре 2022 года перестала публиковать подобную статистику на фоне вербовки осужденных в "ПИК Вагнера". Журналисты говорят, что по сравнению с предыдущими годами падение больше.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Британская разведка ранее сообщала, что с начала 2023 Министерство обороны России активизировало схему вербовки российских узников для участия в боевых действиях в Украине.
- СМИ в апреле сообщали, что колонии в 35 регионах России недосчитались 17 тысяч заключенных во время войны в Украине, посчитали СМИ.