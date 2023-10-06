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РосСМИ: в российских колониях рекордно сократилось количество заключенных

Татьяна ОлейникПятница, 6 октября 2023, 19:31
РосСМИ: в российских колониях рекордно сократилось количество заключенных
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ С САЙТА PIXABAY.COM

В 2023 году количество заключенных в российских колониях сократилось на рекордную цифру – 54 тысяч человек, пишут русские СМИ.

Источник: "Медиазона"

Детали: К такому выводу "Медиазона" пришла после заявления замминистра юстиции РФ Всеволода Вуколова.

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Он сообщил, что в настоящее время в исправительных колониях находится 266 тысяч человек.

Это первое публичное сообщение о количестве заключенных в колониях после того, как Федеральная служба исполнения наказаний России в ноябре 2022 года перестала публиковать подобную статистику на фоне вербовки осужденных в "ПИК Вагнера". Журналисты говорят, что по сравнению с предыдущими годами падение больше.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Британская разведка ранее сообщала, что с начала 2023 Министерство обороны России активизировало схему вербовки российских узников для участия в боевых действиях в Украине.
  • СМИ в апреле сообщали, что колонии в 35 регионах России недосчитались 17 тысяч заключенных во время войны в Украине, посчитали СМИ.

Темы: РосcияВагнермобилизация
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