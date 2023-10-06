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Правительство ищет соответствующего кандидата на должность нового министра культуры – Шмигаль

Татьяна ОлейникПятница, 6 октября 2023, 22:04
Правительство ищет соответствующего кандидата на должность нового министра культуры – Шмигаль
ФОТО: КАБМИН

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что поиск кандидата в должность министра культуры и информационной политики продолжается.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Шмыгаля: "Что касается Министерства культуры, мы проводим работу по поиску соответствующего кандидата".

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Что предшествовало:

  • В сентябре потенциальной кандидаткой на эту позицию источники УП называли Юлию Федов, возглавлявшую Украинский культурный фонд.
  • 27 июля парламент поддержал отставку с должности министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

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