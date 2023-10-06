Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Грузии закон о запрете палаток введут немедленно, без подписи президентки

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 6 октября 2023, 23:59
В Грузии закон о запрете палаток введут немедленно, без подписи президентки
иллюстративное фото со сми

Председатель партии власти Грузии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что скандальный закон с поправками к закону "О собраниях и манифестациях", которые оппозиция называет "российскими", не будут давать на подпись президенту, он вступит в силу немедленно.

Источник: Кобахидзе заявил в интервью телеканалу Imedi в пятницу, сообщает "Европейская правда"

По словам лидера "Грузинской мечты", закон "о палатках" без подписи президента вступит в силу немедленно.

Реклама:

"Парламент принял этот закон не на основании статей 45 и 46 Конституции Грузии, а на основании статьи 36. Соответственно, закон без подписи президента вступит в силу немедленно", – сказал он.

Статья 36 грузинской Конституции перечисляет полномочия парламента страны. Она не содержит ни одного положения о том, что парламент может принимать законы самостоятельно без подписи президента страны.

В администрации президента Саломе Зурабишвили уже отреагировали на такой ход событий, заявив, что "легкомысленные и циничные заявления парламентского большинства являются неуважением к обществу".

ВИДЕО ДНЯ

"Как заявила президент Грузии 22 июня 2022 года, она воспользуется правом вето в отношении всех тех законов, которые противоречат демократическому строительству страны и духу рекомендаций Евросоюза. Соответственно, президент наложит вето на закон "О собраниях и манифестациях", который ограничивает свободу собраний и выражения мнений", – цитирует заявление пресс-службы президента Грузии Interpressnews.

Напомним, поправки в закон "О собраниях и манифестациях" позволят запретить во время митингов устанавливать как палатки, так и сцены для выступлений. Также можно запретить использование устройств, усиливающих звук.

Для такого запрета достаточно признать, что эти конструкции препятствуют работе государственных органов власти, мешают правоохранителям выполнять свои обязанности или "представляют угрозу для участников собрания".

Инициаторы объясняют спешку в принятии законопроекта якобы необходимостью обеспечить безопасность госучреждениям и гражданам Грузии, ссылаясь на заявление Службы госбезопасности от 18 сентября о том, что якобы определенная группа лиц готовит в стране дестабилизацию и беспорядки по "украинскому сценарию", конечной целью которых является смена власти насильственным путем.

Читайте также: В Тбилиси готовятся к Майдану: как власти Грузии "закручивают гайки" перед отказом ЕС,

а также интервью "ЕвроПравды" с Хатией Деканоидзе: Правительство Грузии оставалось в "серой зоне", пока не получило четкое указание из Кремля

Темы: Грузия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден: ХАМАС и Путин имеют общую цель "уничтожить соседнюю демократию"

Военный корабль ВМС США сбил воздушные цели со стороны Йемена

СМИ: США передадут Израилю часть артснарядов, предназначенных для Украины

фотоРоссия разместила в Севастополе истребители, которыми пугал Путин

Антиукраинский кандидат снимается с выборов спикера Палаты представителей - WP

фотоЗа время работы в ГБР невеста с лакшери-свадьбы стала обладательницей элитного авто - СМИ

Все новости...
Грузия
Орбан вместе с правительством Венгрии посетит Грузию
Грузия спешит с принятием закона "о палатках", опасаясь беспорядков
Россия собралась разместить базу ВМФ на оккупированной территории Грузии
Последние новости
03:29
Байден: ХАМАС и Путин имеют общую цель "уничтожить соседнюю демократию"
03:10
Байден направит в Конгресс "срочный бюджетный запрос" для Украины и Израиля
02:52
Две военные базы США на Ближнем Востоке атаковали беспилотниками и ракетами
02:08
В Секторе Газа на территории православной церкви, где скрывались люди, прогремел взрыв
01:33
ATACMS можно использовать в пределах Украины - Пентагон
00:50
24-летняя украинка, которая погибла в Секторе Газы, была родом из Харькова
00:11
21 журналист погиб во время войны Израиля и ХАМАС - CPJ
23:49
Военный корабль ВМС США сбил воздушные цели со стороны Йемена
23:21
Пашинян заявил о разработке "дорожной карты" для мирного соглашения с Баку
23:05
В Украине запустили портал "Зализне укрыття" с информацией о состоянии укрытий
Все новости...
Реклама: