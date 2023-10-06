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В Грузии закон о запрете палаток введут немедленно, без подписи президентки

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 6 октября 2023, 23:59
В Грузии закон о запрете палаток введут немедленно, без подписи президентки
иллюстративное фото со сми

Председатель партии власти Грузии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что скандальный закон с поправками к закону "О собраниях и манифестациях", которые оппозиция называет "российскими", не будут давать на подпись президенту, он вступит в силу немедленно.

Источник: Кобахидзе заявил в интервью телеканалу Imedi в пятницу, сообщает "Европейская правда"

По словам лидера "Грузинской мечты", закон "о палатках" без подписи президента вступит в силу немедленно.

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"Парламент принял этот закон не на основании статей 45 и 46 Конституции Грузии, а на основании статьи 36. Соответственно, закон без подписи президента вступит в силу немедленно", – сказал он.

Статья 36 грузинской Конституции перечисляет полномочия парламента страны. Она не содержит ни одного положения о том, что парламент может принимать законы самостоятельно без подписи президента страны.

В администрации президента Саломе Зурабишвили уже отреагировали на такой ход событий, заявив, что "легкомысленные и циничные заявления парламентского большинства являются неуважением к обществу".

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"Как заявила президент Грузии 22 июня 2022 года, она воспользуется правом вето в отношении всех тех законов, которые противоречат демократическому строительству страны и духу рекомендаций Евросоюза. Соответственно, президент наложит вето на закон "О собраниях и манифестациях", который ограничивает свободу собраний и выражения мнений", – цитирует заявление пресс-службы президента Грузии Interpressnews.

Напомним, поправки в закон "О собраниях и манифестациях" позволят запретить во время митингов устанавливать как палатки, так и сцены для выступлений. Также можно запретить использование устройств, усиливающих звук.

Для такого запрета достаточно признать, что эти конструкции препятствуют работе государственных органов власти, мешают правоохранителям выполнять свои обязанности или "представляют угрозу для участников собрания".

Инициаторы объясняют спешку в принятии законопроекта якобы необходимостью обеспечить безопасность госучреждениям и гражданам Грузии, ссылаясь на заявление Службы госбезопасности от 18 сентября о том, что якобы определенная группа лиц готовит в стране дестабилизацию и беспорядки по "украинскому сценарию", конечной целью которых является смена власти насильственным путем.

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а также интервью "ЕвроПравды" с Хатией Деканоидзе: Правительство Грузии оставалось в "серой зоне", пока не получило четкое указание из Кремля

Темы: Грузия
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