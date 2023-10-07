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Дефлимпийская сборная Украины впервые стала чемпионом мира по футболу

Катерина ТищенкоСуббота, 7 октября 2023, 18:26
Дефлимпийская сборная Украины впервые стала чемпионом мира по футболу
Дефлимпийская сборная Украины, фото УАФ

Сборная Украины стала чемпионом мира-2023 по футболу среди игроков с нарушениями слуха.

Источник: Суспільне спорт

Детали: Турнир проходил с 23 сентября по 7 октября в малазийском Куала-Лумпуре.

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Украина в четвертый раз принимала участие в чемпионате. На предыдущих мировых соревнованиях 2016 года "сине-желтые" заняли итоговое девятое место.

Всего в турнире принимали участие 19 сборных, а звание действующего чемпиона отстаивала Турция. Команды должны были провести по три матча в группе, после чего сильнейшие сборные продолжали борьбу в раунде плей-офф.

"Сине-желтые" стартовали с разгромной победы над Таиландом - 6:0.

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На групповой стадии сборная также поделила очки с Сенегалом (2:2), после чего забила пять "сухих" мячей Аргентине (5:0).

С семью очками Украина с первого места вышла в плей-офф, где стартовала с победы над Нигерией (2:0). Не пропускала команда и в четвертьфинальном матче с Ираном - 3:0.

В повторении матча группового раунда Украина разыграла путевку в финал с Сенегалом. На этот раз полуфинал завершался серией пенальти, которую "сине-желтые" выиграли с минимальным преимуществом в один мяч.

Впервые в истории пройдя в финал, национальная команда победила в решающем матче японцев - 2:1.

Лучшим бомбардиром "сине-желтых" на турнире стал Игорь Реутов - восемь голов. Среди прочих, одним мячом отметился играющий тренер сборной Александр Верещака.

Темы: спорт
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