Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Дефлимпийская сборная Украины впервые стала чемпионом мира по футболу

Катерина ТищенкоСуббота, 7 октября 2023, 18:26
Дефлимпийская сборная Украины впервые стала чемпионом мира по футболу
Дефлимпийская сборная Украины, фото УАФ

Сборная Украины стала чемпионом мира-2023 по футболу среди игроков с нарушениями слуха.

Источник: Суспільне спорт

Детали: Турнир проходил с 23 сентября по 7 октября в малазийском Куала-Лумпуре.

Реклама:

Украина в четвертый раз принимала участие в чемпионате. На предыдущих мировых соревнованиях 2016 года "сине-желтые" заняли итоговое девятое место.

Всего в турнире принимали участие 19 сборных, а звание действующего чемпиона отстаивала Турция. Команды должны были провести по три матча в группе, после чего сильнейшие сборные продолжали борьбу в раунде плей-офф.

"Сине-желтые" стартовали с разгромной победы над Таиландом - 6:0.

ВИДЕО ДНЯ

На групповой стадии сборная также поделила очки с Сенегалом (2:2), после чего забила пять "сухих" мячей Аргентине (5:0).

С семью очками Украина с первого места вышла в плей-офф, где стартовала с победы над Нигерией (2:0). Не пропускала команда и в четвертьфинальном матче с Ираном - 3:0.

В повторении матча группового раунда Украина разыграла путевку в финал с Сенегалом. На этот раз полуфинал завершался серией пенальти, которую "сине-желтые" выиграли с минимальным преимуществом в один мяч.

Впервые в истории пройдя в финал, национальная команда победила в решающем матче японцев - 2:1.

Лучшим бомбардиром "сине-желтых" на турнире стал Игорь Реутов - восемь голов. Среди прочих, одним мячом отметился играющий тренер сборной Александр Верещака.

Темы: спорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Все новости...
спорт
Минмолодежи требует FIFA и UEFA отменить решение о допуске россиян к соревнованиям
Усик и Фьюри будут сражаться за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе
Россиянам разрешили соревноваться на Паралимпиаде-2024
Последние новости
14:55
фотоВ Турции состоялся первый полет беспилотника с украинским двигателем
14:45
В 2023 году украинцы донатили в 3 раза больше, чем в прошлом году - monobank
14:33
Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
Все новости...
Реклама: