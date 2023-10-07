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Нетаньяху дал Байдену понять, что понадобится длительная мощная кампания

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 7 октября 2023, 20:00
Нетаньяху дал Байдену понять, что понадобится длительная мощная кампания
Нетаньяху, фото Getty Images

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в разговоре с президентом США Джо Байденом в субботу дал понять, что Израилю нужна будет длительная военная кампания.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN

Детали: Офис Нетаньяху опубликовал заявление, в котором говорится, что Байден позвонил премьер-министру в субботу и выразил свою поддержку Израилю.

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Дословно: "Президент США Джо Байден позвонил премьер-министру Беньямину Нетаньяху и подчеркнул, что США стоят рядом с Израилем и полностью поддерживают право Израиля на самозащиту...

Премьер-министр поблагодарил президента США за его безоговорочную поддержку и дал понять, что потребуется длительная и мощная кампания, в которой Израиль победит".

Больше деталей: В отдельном заявлении Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в субботу, что США "однозначно осуждают ужасные нападения террористов ХАМАС на Израиль, в том числе на гражданских лиц и гражданские общины".

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"Мы будем оставаться в тесном контакте с нашими израильскими партнерами", – сказал Блинкен.

Что предшествовало: Руководство ЕС решительно осудило ракетную атаку боевиков ХАМАС по Израилю, призвало к немедленному прекращению насилия.

Президент Владимир Зеленский поддержал Израиль после атаки со стороны террористов ХАМАС.

США пообещали обеспечить Израиль всем необходимым для самообороны.

Темы: ИзраильСША
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