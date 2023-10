Израиль заявил о восстановлении контроля над большинством южных населенных пунктов

Израильская армия заявила, что восстановила контроль над большинством южных населенных пунктов.

Источник: Haaretz со ссылкой на представителя армии Израиля, The Times of Israel со ссылкой на министерство обороны

Детали: Представитель заявил, что в субботу армия восстановила контроль над большинством населенных пунктов на границе с сектором Газа, в которые проникли боевики ХАМАС и Исламского джихада.

Среди них: Сдерот, Софа, Керем-Шалом, Нирим, Назив-Хатара, Нир-Оз, форпост Нахаль-Оз, Хулит, Нир-Ам, Нир-Ицхак, Беэр-Шева, Сде-Емен, Маген и Урим.

Israeli forces seen beginning to demolish a police station in Sderot where a number of Hamas terrorists were holed up earlier. Unclear how many terrorists left inside. pic.twitter.com/9VA9OBx2hc