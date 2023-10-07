Израиль заявил о восстановлении контроля над большинством южных населенных пунктов
Израильская армия заявила, что восстановила контроль над большинством южных населенных пунктов.
Источник: Haaretz со ссылкой на представителя армии Израиля, The Times of Israel со ссылкой на министерство обороны
Детали: Представитель заявил, что в субботу армия восстановила контроль над большинством населенных пунктов на границе с сектором Газа, в которые проникли боевики ХАМАС и Исламского джихада.
Среди них: Сдерот, Софа, Керем-Шалом, Нирим, Назив-Хатара, Нир-Оз, форпост Нахаль-Оз, Хулит, Нир-Ам, Нир-Ицхак, Беэр-Шева, Сде-Емен, Маген и Урим.
Israeli forces seen beginning to demolish a police station in Sderot where a number of Hamas terrorists were holed up earlier. Unclear how many terrorists left inside. pic.twitter.com/9VA9OBx2hc— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 7, 2023
Вместе с тем, министр обороны Израиля Йоав Галант решил распространить режим чрезвычайной ситуации на всю территорию государства, сообщает его канцелярия.
Ранее Галант объявил "особую ситуацию" в радиусе 80 километров от сектора Газа.
"Особая ситуация" позволяет военному командованию ограничивать собрания и перекрывать районы.
Предыстория:
- Утром 7 октября из сектора Газа по Израилю массированно были запущены ракеты, в городах вспыхнули пожары.
- Президент Владимир Зеленский поддержал Израиль после атаки со стороны террористов ХАМАС.
- По состоянию на вечер субботы, количество жертв атаки террористической группировки ХАМАС против Израиля возросло до более чем 200 человек, более 1100 человек получили ранения.