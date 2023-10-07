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Израиль заявил о восстановлении контроля над большинством южных населенных пунктов

Катерина ТищенкоСуббота, 7 октября 2023, 22:15
Израиль заявил о восстановлении контроля над большинством южных населенных пунктов
Израильские солдаты во время боевых действий против палестинских боевиков на дороге вблизи Сдерота 7 октября, фото: Bloomberg via Getty Images

Израильская армия заявила, что восстановила контроль над большинством южных населенных пунктов.

Источник: Haaretz со ссылкой на представителя армии Израиля, The Times of Israel со ссылкой на министерство обороны

Детали: Представитель заявил, что в субботу армия восстановила контроль над большинством населенных пунктов на границе с сектором Газа, в которые проникли боевики ХАМАС и Исламского джихада.

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Среди них: Сдерот, Софа, Керем-Шалом, Нирим, Назив-Хатара, Нир-Оз, форпост Нахаль-Оз, Хулит, Нир-Ам, Нир-Ицхак, Беэр-Шева, Сде-Емен, Маген и Урим.

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Вместе с тем, министр обороны Израиля Йоав Галант решил распространить режим чрезвычайной ситуации на всю территорию государства, сообщает его канцелярия.

Ранее Галант объявил "особую ситуацию" в радиусе 80 километров от сектора Газа.

"Особая ситуация" позволяет военному командованию ограничивать собрания и перекрывать районы.

Предыстория: 

Темы: ИзраильСектор Газа
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