В Крыму снова слышали взрывы, оккупанты заявляют о сбитой ракете
Суббота, 7 октября 2023, 23:57
В оккупированном Крыму в субботу вечером прозвучала серия взрывов, Минобороны РФ заявило о еще одной сбитой украинской ракете.
Источник: Суспільне, телеграм-канал "Крымский ветер", Минобороны РФ
Детали: Как сообщил Суспільне местный житель, в Евпатории в оккупированном Крыму прогремели два взрыва.
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"Крымский ветер" сообщает о взрывах в Джанкое, Евпатории и Красноперекопске.
Минобороны России снова заявило, что около 22:00 Киев атаковал оккупированный Крым "зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант".
Якобы ракета была уничтожена в воздухе.
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Что предшествовало: После 18:00 в субботу Минобороны РФ заявило о якобы отраженной атаке украинской ракеты по оккупированному Крыму, в соцсетях сообщали о "прилете" в Джанкое.